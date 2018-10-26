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كُتّاب وآراء
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شابة ترمي نفسها من الطابق الرابع بشقة في فاس
الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 16:17
لقيت شابة متزوجة، في بداية عقدها الثالث، مصرعها بعد أن رمت بنفسها، صباح اليوم الجمعة، من نافذة شقة كائنة بالطابق الرابع في عمارة سكنية في حي فدوى بمنطقة بنسودة بفاس.
وحسب ما أوردته مصادر هسبريس فإن الهالكة كانت في زيارة إلى بيت عائلة زوجها قبل أن تقدم، في ظروف غامضة، على الانتحار بتلك الطريقة المأساوية.
وبينما فتحت المصالح الأمنية لفاس تحقيقا حول ملابسات وقوع هذا الحادث، تم إيداع جثة الهالكة قسم الأموات بمستشفى الغساني بفاس، قصد إخضاعها للتشريح الطبي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - زكرياء المغربي الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 17:02
مهما يقع الإنتحار ليس حل مع الأسف الشديد لن أترحم عليها لأنها قامت بالانتحار والله لايريد ذلك
تعليق غير لائق
-36
2 - الطرطيق بالفن الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 17:03
جعلوها بين نارين و كانت النتيجة كما كانت متوقعة
3 - عابر سبيل الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 17:03
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم.إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر لها و تجاوز عنها وارزق أهلها الصبر والسلوان.
4 - مغادرة بعد استسلام الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 17:05
الموت بطريقة صعبة منتهى الاستسلام ، ونهاية كل مقاومة ، ونهاية كل الكلام ، ووداع سريع بلا عناق .
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