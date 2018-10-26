شابة ترمي نفسها من الطابق الرابع بشقة في فاس

رشيد الكويرتي من فاس

لقيت شابة متزوجة، في بداية عقدها الثالث، مصرعها بعد أن رمت بنفسها، صباح اليوم الجمعة، من نافذة شقة كائنة بالطابق الرابع في عمارة سكنية في حي فدوى بمنطقة بنسودة بفاس.

وحسب ما أوردته مصادر هسبريس فإن الهالكة كانت في زيارة إلى بيت عائلة زوجها قبل أن تقدم، في ظروف غامضة، على الانتحار بتلك الطريقة المأساوية.

وبينما فتحت المصالح الأمنية لفاس تحقيقا حول ملابسات وقوع هذا الحادث، تم إيداع جثة الهالكة قسم الأموات بمستشفى الغساني بفاس، قصد إخضاعها للتشريح الطبي.