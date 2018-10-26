البحرية الملكية تنقذ 16 قاربا للهجرة السرية

هسبريس من الرباط

تدخلت وحدات تابعة للبحرية الملكية لمساعدة 16 مركبا مطاطيا كانت موجودة، خلال ليلة أمس الخميس ونهار اليوم الجمعة، في الواجهتين المتوسطية والأطلسية، وعلى متنها 308 مرشحين للهجرة السرية، من بينهم 187 مرشحا من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.

وحدات البحرية الملكية قامت بتحديد أماكن تواجد جميع هذه المراكب، وقدمت لها المساعدة، حيث تم إنقاذ جميع المرشحين، وإعادتهم سالمين إلى عدد من موانئ المملكة القريبة.

وأصيبت عدد من المراكب بأعطاب في محركاتها، في حين غرق أحد هذه المراكب في مكان عمليات الإنقاذ بعد أن تسربت إليه المياه من جميع الجهات.