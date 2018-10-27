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إنقاذ 4 مهاجرين وفقدان 20 في سواحل الناظور
السبت 27 أكتوبر 2018 - 13:05
تم إنقاذ أربعة مهاجرين على قيد الحياة إثر غرق قارب على متنه 24 مهاجرا مغربيا بالقرب من مدينة الناظور، بينما كان في طريقه إلى إسبانيا ضمن محاولة للهجرة غير النظامية.
ووفقا لما صرحت به لـ"إفي" مصادر عدة من قطاع الصيد في المنطقة فإن قاربي صيد، كانا يعملان في المنطقة، أنقذا المهاجرين الأربعة إثر غرق قارب مطاطي يركبونه، في حين يعد باقي المهاجرين في عداد المفقودين.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - مغربي السبت 27 أكتوبر 2018 - 13:26
أبناء الشعب يرمون بأنفسهم في البحر هربا من الضروف القاهرة والصعبة. وأبناء الفشوش يفعلون ما يشاؤون في هذا الوطن. لك الله يا وطني .حسبي الله ونعم الوكيل.
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