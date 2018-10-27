إنقاذ 4 مهاجرين وفقدان 20 في سواحل الناظور

هسبريس - افي

تم إنقاذ أربعة مهاجرين على قيد الحياة إثر غرق قارب على متنه 24 مهاجرا مغربيا بالقرب من مدينة الناظور، بينما كان في طريقه إلى إسبانيا ضمن محاولة للهجرة غير النظامية.

ووفقا لما صرحت به لـ"إفي" مصادر عدة من قطاع الصيد في المنطقة فإن قاربي صيد، كانا يعملان في المنطقة، أنقذا المهاجرين الأربعة إثر غرق قارب مطاطي يركبونه، في حين يعد باقي المهاجرين في عداد المفقودين.