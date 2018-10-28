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الرئيسية | حوادث | رجل ثلاثيني يضع حدا لحياته شنقا في إقليم الحوز

رجل ثلاثيني يضع حدا لحياته شنقا في إقليم الحوز

رجل ثلاثيني يضع حدا لحياته شنقا في إقليم الحوز
إبراهيم مغراوي
الأحد 28 أكتوبر 2018 - 01:20

انتحر شنقا شاب، يبلغ من العمر 34 سنة، بدوار أيت مشماش بجماعة سيدي داود دائرة أيت فاسكا التابعة لإقليم الحوز.

وقالت مصادر هسبريس إن الهالك كان قيد حياته عازبا، ويعاني من الانطواء، مشيرة إلى أن علاقته كانت طيبة وجيدة مع محيطه.

وقد أشرف درك أيت أورير، بأمر من النيابة العامة المختصة، على نقل الجثة إلى مستودع الأموات في مراكش لإخضاعها إلى التشريح الطبي.

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