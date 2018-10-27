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كُتّاب وآراء
إعداد عملية إرهابية يقود إلى إيقاف طالب بالمحمدية
أعلن المكتب المركزي للأبحاث القضائية توقيف طالب في مدينة المحمدية للاشتباه في ارتباطه بالولاء لتنظيم "داعش" الإرهابي، و"تورطه في الإعداد والتحضير لمشروع إرهابي باستخدام حزام ناسف"، بناء على معطيات دقيقة وفرتها المديرية العامة لحماية التراب الوطني "ديستي".
وذكر المصدر نفسه أن "عمليات التفتيش داخل الغرفة التي يشغلها الطالب في أقسام الهندسة أسفرت عن حجز مجموعة من المعدات المعلوماتية؛ عبارة عن حاسوب محمول وهاتفين نقالين وشرائح إلكترونية وذاكرتين رقميتين للتخزين، فضلا عن قرصين صلبين ومجموعة من الأقراص المدمجة".
"كما مكنت عمليات الحجز من ضبط معدات أخرى مشكوك فيها وفي أوجه استخدامها؛ وهي بذلة للغوص مرفوقة بقوس للرماية تحت الماء، وعصا خشبية وأسلاك كهربائية، وجهاز لقياس التيار الكهربائي وآلة للتلحيم ومصابيح، علاوة على شريط لاصق"، وفق الـBCIJ.
المكتب المركزي شدد على إحالة المحجوزات صوب الخبرة التقنية، مع الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، للكشف عن المشروع الإرهابي الذي كان المعني بالأمر بصدد التحضير والإعداد له، فضلا عن تحديد ارتباطاته المحتملة بمخطط إرهابي، سواء داخل المغرب أو خارجه.
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تعليقات الزوّار (10)
ظلما وعدوانا في نظر الامن المخزني....