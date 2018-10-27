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الرئيسية | حوادث | إعداد عملية إرهابية يقود إلى إيقاف طالب بالمحمدية

إعداد عملية إرهابية يقود إلى إيقاف طالب بالمحمدية

إعداد عملية إرهابية يقود إلى إيقاف طالب بالمحمدية
هسبريس من الرباط
السبت 27 أكتوبر 2018 - 16:23

أعلن المكتب المركزي للأبحاث القضائية توقيف طالب في مدينة المحمدية للاشتباه في ارتباطه بالولاء لتنظيم "داعش" الإرهابي، و"تورطه في الإعداد والتحضير لمشروع إرهابي باستخدام حزام ناسف"، بناء على معطيات دقيقة وفرتها المديرية العامة لحماية التراب الوطني "ديستي".

وذكر المصدر نفسه أن "عمليات التفتيش داخل الغرفة التي يشغلها الطالب في أقسام الهندسة أسفرت عن حجز مجموعة من المعدات المعلوماتية؛ عبارة عن حاسوب محمول وهاتفين نقالين وشرائح إلكترونية وذاكرتين رقميتين للتخزين، فضلا عن قرصين صلبين ومجموعة من الأقراص المدمجة".

"كما مكنت عمليات الحجز من ضبط معدات أخرى مشكوك فيها وفي أوجه استخدامها؛ وهي بذلة للغوص مرفوقة بقوس للرماية تحت الماء، وعصا خشبية وأسلاك كهربائية، وجهاز لقياس التيار الكهربائي وآلة للتلحيم ومصابيح، علاوة على شريط لاصق"، وفق الـBCIJ.

المكتب المركزي شدد على إحالة المحجوزات صوب الخبرة التقنية، مع الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، للكشف عن المشروع الإرهابي الذي كان المعني بالأمر بصدد التحضير والإعداد له، فضلا عن تحديد ارتباطاته المحتملة بمخطط إرهابي، سواء داخل المغرب أو خارجه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - Abdelhak السبت 27 أكتوبر 2018 - 16:32
إذا كان الخبر صحيح فعن أي هندسة تتكلم.المفروض طالب في قسم الهندسة يحب أن يكون راقي جدا في فكره.فماذا تركتم للأميين.
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5
2 - مواطن السبت 27 أكتوبر 2018 - 16:36
جهاز قياس التوتر الكهربائي متركس واسلاك و اقراص صلبة وبذلة للغوص= التحضير لعملية ارهابية !!!!!!
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23
3 - yasin السبت 27 أكتوبر 2018 - 16:39
وطرنوفيس وكرافوز لقيتوهم ؟ ما هذا يا هذا
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22
4 - مداومة السبت 27 أكتوبر 2018 - 16:40
هنيئا على اليقضة الدائمة التي جنبت بلدنا كوارث المغرب في غنى عنها
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-20
5 - ادريس الوردي السبت 27 أكتوبر 2018 - 16:40
اعزكم الله و رعاكم يا رجال الأمن والدرك الساهرين على امننا.والتحية وكل التقدير لجنودنا حماة الحدود.
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-14
6 - الواقعي السبت 27 أكتوبر 2018 - 16:43
المحجوزات المذكورة لا تتبث اي شيء.السيد مهندس من الطبيعي تلقا عندو اكثر من داكشي لي لقيتو.الا في حالة شديتو عليه شي حاجة فالانترنت الله اعلم
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17
7 - مراقب من سويسرا السبت 27 أكتوبر 2018 - 16:45
نشكركم دائما على يقضتكم و جهدكم الكبير المبدول في مواجهة الارهابين الخونة او الاعداء الوطن، سواء مغاربة او غيرهم.
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-8
8 - جرادي السبت 27 أكتوبر 2018 - 16:57
معدات نراها كل يوم عند كهرباءي السيارات..الا اذا كان هناك سر في محتوى الاقراص المدمجة.
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6
9 - ايت الراصد:المهاجر السبت 27 أكتوبر 2018 - 16:58
مثل هذه الخرجات تعد مجردخزعبلات هل تريدون ان تجدوا عند طالب مهندس ملتزم دينيا ؟! صورا للخلاعة..حتى ترتاحوا بل هو طالب له افكار للابتكار في مجال تخصصه ونحن عند مراهقتنا في الإعدادي كانت لدينا أدوات كيميائية لتوضيب الصور الشمسية.. واسلاك كهربائية لمحاولة ابتكار مروحيات صغيرة وترانزيستورات ..ولكن كانت الأيديولوجية التي تعد ارهابا هي الشيوعية اما الان فأصبح كل طالب ملتزم دينيا طموح في تخصصات دقيقة مجرد مشروع ارهابي؟!؟
ظلما وعدوانا في نظر الامن المخزني....
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6
10 - اكس يون السبت 27 أكتوبر 2018 - 17:01
تحية تقدير واجلال لكل الاجهزة الامنية خاصة الدرك الملكي والامن الوطني وادام الله على هده البلاد وشعبها كل الرخاء
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-2
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