اختتام جلسة خمرية بجريمة قتل في مدينة مكناس

رشيد الكويرتي

لقي شخص، يلقب بـ"بيبيا"، مصرعه بحي سيدي اعمر وسط مكناس، إثر تعرضه لطعانات قاتلة، باستعمال سلاح أبيض، على يد نديم له إثر نشوب خلاف بينهما خلال جلسة خمرية جمعتهما.

ووفقا لما أوردته مصادر هسبريس فإن الهالك تمكن من البوح للعناصر الأمنية بهوية قاتله قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، بجوار أسوار المدرسة الابتدائية ابن عاشر، لحظات قليلة بعد تعرضه لهذا الاعتداء.

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الدائرة الأمنية الثانية لولاية أمن مكناس تمكنت، بعد تمشيط محيط الجريمة، من توقيف المشتبه فيه، الملقب بـ"بعايز"، وهو في حالة سكر طافح.

تم توجيه جثة الهالك إلى مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بمكناس لإخضاعها للتشريح الطبي، بينما وضع المشتبه في ارتكابه هذه الجريمة تحت تدابير الحراسة النظرية، في انتظار عرضه على النيابة العامة.