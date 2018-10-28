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ضبط كوكايين لدى مواطن نيجيري بمطار البيضاء
الأحد 28 أكتوبر 2018 - 05:05
تمكنت عناصر الشرطة بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، من توقيف مواطن من جنسية نيجيرية يشتبه في محاولته تهريب كيلوغرامين و440 غراما من مخدر الكوكايين.
وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني فقد تم توقيف المشتبه فيه على متن الرحلة الجوية القادمة من مطار ساوباولو البرازيلي، حيث عُثر داخل حقيبة سفره على كمية الكوكايين معبأة في 20 قنينة خاصة بالعطور.
المشتبه فيه خضع لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.