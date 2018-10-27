24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|27
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:13
|07:39
|13:16
|16:16
|18:44
|19:59
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- رئيس البرتغال يشيد بدور الملك في محاربة التطرّف
- عقارات وسيارات "الضحايا" تثير استغراب دفاع الصحافي بوعشرين
- نبيلة معن تطرب جماهير مهرجان فني بالبحرين
- عبادي .. المغرب والتعايش
- خديجة جنكيز: هذه تفاصيل الساعات والأيام الأخيرة من حياة خاشقجي
عقارات وسيارات "الضحايا" تثير استغراب دفاع الصحافي بوعشرين (5.00)
نقابيون: تشغيل مصفاة "سامير" يخفض أسعار المحروقات بدرهميْن (5.00)
تاكسيات تتذرع بارتفاع سعر الغازوال لاعتماد زيادة في تسعيرة الخدمة (5.00)
لأول مرة منذ حوالي عشر سنوات .. "الكلاسيكو" بدون ميسي ورونالدو (5.00)
- سرعة فائقة لإبقاء الساعة الإضافية طول السنة .. التنفيذ ابتداءً من الغد - (253)
- "قرار مفاجئ" يعيد نقاش تغيير الساعة القانونية إلى الواجهة بالمملكة - (172)
- الريسوني: إبقاء "التوقيت الصيفي" جريء ومدروس - (134)
- "أغلبية العثماني" تسائل الحكومة عن قرار الإبقاء على التوقيت الصيفي - (123)
- سلطنة عمان: حان وقت التسليم بإسرائيل كدولة في الشرق الأوسط - (77)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
سخّان للمياه ينهي حياة عشرينية في مدينة أكادير
عُثر على فتاة في العشرينات من العمر جثة هامدة وسط حمام مسكنها، اليوم السبت، في "حي الداخلة" بمدينة أكادير.
ورجّحت مصادر من عين المكان أن يكون مصرع الفتاة ناجما عن احتراق غير كامل للبوتان في سخان للماء يعمل بالغاز.
وكانت المفارقة للحياة، التي تعمل نادلة بأحد مقاهي فضاء تجاري ، قد تغيّبت عن العمل منذ الخميس الماضي، فربط بها مشغلها الاتصال مرات عديدة، دون مجيب.
وعملت المصالح الأمنية على كسر باب مسكن الضحية، بتعليمات من النيابة العامة، ونقلت جثتها إلى مستودع الجثامين من أجل إخضاعها للتشريح، وتحديد أسباب وفاتها بدقة.