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الرئيسية | حوادث | إحباط محاولة انتحار شاب من أعلى عمود بالداخلة‎

إحباط محاولة انتحار شاب من أعلى عمود بالداخلة‎

إحباط محاولة انتحار شاب من أعلى عمود بالداخلة‎
هسبريس من الداخلة
الأحد 28 أكتوبر 2018 - 03:47

صعد شاب في حي السلام، وسط مدينة الداخلة، إلى عمود كهربائي مهددا بوضع حدّ لحياته، بعد أن انتابته حالة هستيرية.

وحسب مصدر من مكان الحادث فإن الحالة انتابت الشاب الذي يعاني من اضطرابات نفسية، وأضاف أن مختلف المصالح الأمنية وعناصر الوقاية المدنية بمدينة الداخلة التحقت بمكان الحادث في الوقت المناسب، وأفلحت في التدخل وإقناع الشاب بالعدول عن الارتماء من أعلى العمود .

وجرى نقل الشاب إلى مستشفى الحسن الثاني بالداخلة، في انتظار نقله إلى العيون من أجل عرضه على طبيب للأمراض النفسية. كما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في ظروف محاولة الانتحار.

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