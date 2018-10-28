الارتشاء يجر ممرضا من مركز تيسة إلى الزنزانة

رشيد الكويرتي من فاس

قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتاونات إيداع ممرض، يعمل بالمركز الصحي لتيسة، في سجن عين عائشة رهن الاعتقال الاحتياطي، في انتظار محاكمته، على خلفية اتهامه بالتورط في قضية تتعلق بالارتشاء.

وكان الممرض المذكور أوقف داخل مقر عمله من طرف عناصر الضابطة القضائية للدرك الملكي، بعدما تم ضبطه في حالة تلبس بتلقي رشوة، قيمتها 150 درهما، من أحد المواطنين المنتمين إلى جماعة سيدي امحمد بلحسن.

وحسب مصادر هسبريس فإن المرتفق سبق له أن بلغ مصالح رئاسة النيابة العامة، عن طريق الاتصال بالرقم الأخضر المباشر لفضح الفساد، بتعرضه للابتزاز من قبل الممرض مقابل إخضاع ابنه للعلاج.