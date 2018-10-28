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كُتّاب وآراء
بحث قضائي في وفاة ستيني بجماعة بني يكرين
عثر على جثة شخص في عقده السادس بأحد الحقول في دوار النواجحة، وسط جماعة بني يكرين في عمالة سطات، في ظروف شكّلت موضوع بحث قضائي من قبل عناصر درك كيسر سرية سطات.
وأفادت مصادر هسبريس بأن الهالك، "ب،ج" المنحدر من دوار لبصارة في الجماعة نفسها، وهو متزوج وله 10 أبناء، توفي نتيجة صعق كهربائي بدوار النواجحة بالجماعة الترابية نفسها.
وأمرت النيابة العامة المختصة بنقل جثة الهالك، بعد معاينتها من قبل عناصر الدرك الملكي بكيسر، بحضور ممثل عن السلطات المحلية بقيادة بني يكرين، إلى مستودع الأموات بسطات قصد التشريح الطبي لتحديد السبب الحقيقي للوفاة، لفائدة البحث القضائي المفتوح في النازلة.