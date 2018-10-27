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أسطوانات لغاز البوتان وراء حريق كبير في البيضاء
السبت 27 أكتوبر 2018 - 20:29
تسبب انفجار أسطوانات لغاز البوتان في اندلاع حريق هائل بالشارع المقابل للمحطة الطرقية أولاد زيان بمدينة الدار البيضاء، ضمن الفضاء المحتضن مخيما لمهاجري إفريقيا دول الصحراء.
وسارع إطفائيو الوقاية المدنية إلى مكان الحادث لمحاصرة النيران، ووفق معطيات أولية توصلت بها هسبريس فإن الحريق نجم عن انفجار ست أسطوانات للبوتان.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
1 - حموكة السبت 27 أكتوبر 2018 - 20:40
أحفاد حام بن نوح يحاولون إثارة الإنتباه مع اقتراب حلول الرئيس الفرنسي مكرو إلى طنجة
2 - متتبع السبت 27 أكتوبر 2018 - 20:45
حدث هذا ضمن الفضاء المحتضن مخيما لمهاجري إفريقيا دول الصحراء .. دون التحقق من هويتهم، ربما الحكومة ستقوم بترحيلهم إلى الرباط و سلا أو إعادتهم إلى المدن الشمالية .. علما أن طريقة الترحيل هذه يتميز بها المغرب إقليميا، عربيا، قاريا و دوليا !
تعليق غير لائق
-11
3 - من البيضاء السبت 27 أكتوبر 2018 - 20:46
دائماً الاحتراق بمخيم الافارقة بمحطة أولاد زيان أقل من سنة على احتراقه اول مرة .
4 - مغربية السبت 27 أكتوبر 2018 - 20:56
لازال المغرب سيجني في المستقبل ثمار المهاجرين الافارقة سيساهمون في تقدم الاقتصاد و تنمية البلد.
5 - ولد البلاد السبت 27 أكتوبر 2018 - 21:09
مخيم للافارقة قريبا من المحطة حان الوقت باش الدولة تدخل واديهم للمناطق الصحراوية ودوز من تما وشي خنز والسلامة معندهم لا واد حار لا والو.
6 - Salam السبت 27 أكتوبر 2018 - 21:21
يجب ترحيلهم إلى بلدانهم بطريقة انسانية ومحترمة اذا كانوا مقيمين بطريقة غير شرعية
7 - محارب سابق السبت 27 أكتوبر 2018 - 21:44
ستعاني البلاد من مشاكل المهاجرين خاصة أن الحكومة لا تعرهم اي اهتمام. و مما أثار انتباهي اخيرا هي مدينة أكادير التي أصبحت بها جيوش من المهاجرين جنوب الصحراء تحتل كل مدارات المدينة للتسول. و بما ان المدينة سياحية بالدرجة الأولى فمثل هذه المظاهر ستجعل السياحة في تراجع. مما سؤثر على القطاع. كما أن هناك مواليد بينهم يولدون بالبلاد فما هو وضعهم القانوني.
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