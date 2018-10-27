أسطوانات لغاز البوتان وراء حريق كبير في البيضاء

هسبريس من الدار البيضاء

تسبب انفجار أسطوانات لغاز البوتان في اندلاع حريق هائل بالشارع المقابل للمحطة الطرقية أولاد زيان بمدينة الدار البيضاء، ضمن الفضاء المحتضن مخيما لمهاجري إفريقيا دول الصحراء.

وسارع إطفائيو الوقاية المدنية إلى مكان الحادث لمحاصرة النيران، ووفق معطيات أولية توصلت بها هسبريس فإن الحريق نجم عن انفجار ست أسطوانات للبوتان.