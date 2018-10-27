24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1307:3913:1616:1618:4419:59
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. عقارات وسيارات "الضحايا" تثير استغراب دفاع الصحافي بوعشرين (5.00)

  2. نقابيون: تشغيل مصفاة "سامير" يخفض أسعار المحروقات بدرهميْن (5.00)

  3. إشكالية تغييب الإرادة في الجرائم (5.00)

  4. ستة مطالب تخرج ممرضين للاحتجاج بطنجة‎ (5.00)

  5. التحقيق في سرقة وكالة لتحويل الأموال بكيسر (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | أسطوانات لغاز البوتان وراء حريق كبير في البيضاء

أسطوانات لغاز البوتان وراء حريق كبير في البيضاء

أسطوانات لغاز البوتان وراء حريق كبير في البيضاء
هسبريس من الدار البيضاء
السبت 27 أكتوبر 2018 - 20:29

تسبب انفجار أسطوانات لغاز البوتان في اندلاع حريق هائل بالشارع المقابل للمحطة الطرقية أولاد زيان بمدينة الدار البيضاء، ضمن الفضاء المحتضن مخيما لمهاجري إفريقيا دول الصحراء.

وسارع إطفائيو الوقاية المدنية إلى مكان الحادث لمحاصرة النيران، ووفق معطيات أولية توصلت بها هسبريس فإن الحريق نجم عن انفجار ست أسطوانات للبوتان.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - حموكة السبت 27 أكتوبر 2018 - 20:40
أحفاد حام بن نوح يحاولون إثارة الإنتباه مع اقتراب حلول الرئيس الفرنسي مكرو إلى طنجة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-8
2 - متتبع السبت 27 أكتوبر 2018 - 20:45
حدث هذا ضمن الفضاء المحتضن مخيما لمهاجري إفريقيا دول الصحراء .. دون التحقق من هويتهم، ربما الحكومة ستقوم بترحيلهم إلى الرباط و سلا أو إعادتهم إلى المدن الشمالية .. علما أن طريقة الترحيل هذه يتميز بها المغرب إقليميا، عربيا، قاريا و دوليا !
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-11
3 - من البيضاء السبت 27 أكتوبر 2018 - 20:46
دائماً الاحتراق بمخيم الافارقة بمحطة أولاد زيان أقل من سنة على احتراقه اول مرة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
4 - مغربية السبت 27 أكتوبر 2018 - 20:56
لازال المغرب سيجني في المستقبل ثمار المهاجرين الافارقة سيساهمون في تقدم الاقتصاد و تنمية البلد.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-8
5 - ولد البلاد السبت 27 أكتوبر 2018 - 21:09
مخيم للافارقة قريبا من المحطة حان الوقت باش الدولة تدخل واديهم للمناطق الصحراوية ودوز من تما وشي خنز والسلامة معندهم لا واد حار لا والو.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
6 - Salam السبت 27 أكتوبر 2018 - 21:21
يجب ترحيلهم إلى بلدانهم بطريقة انسانية ومحترمة اذا كانوا مقيمين بطريقة غير شرعية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
29
7 - محارب سابق السبت 27 أكتوبر 2018 - 21:44
ستعاني البلاد من مشاكل المهاجرين خاصة أن الحكومة لا تعرهم اي اهتمام. و مما أثار انتباهي اخيرا هي مدينة أكادير التي أصبحت بها جيوش من المهاجرين جنوب الصحراء تحتل كل مدارات المدينة للتسول. و بما ان المدينة سياحية بالدرجة الأولى فمثل هذه المظاهر ستجعل السياحة في تراجع. مما سؤثر على القطاع. كما أن هناك مواليد بينهم يولدون بالبلاد فما هو وضعهم القانوني.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.