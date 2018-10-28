24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|28
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:13
|06:40
|12:16
|15:15
|17:43
|18:58
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- نبيلة معن تطرب جماهير مهرجان فني بالبحرين
- عبادي .. المغرب والتعايش
- في معرض التمور المغربية
- "تصنيفات" تغضب مدافعين عن معتقلين إسلاميين
- مروحيات تغري الجيش المغربي
لأول مرة منذ حوالي عشر سنوات .. "الكلاسيكو" بدون ميسي ورونالدو (5.00)
سرعة فائقة لإبقاء الساعة الإضافية طول السنة .. التنفيذ ابتداءً من الغد (3.00)
سلطنة عمان: حان وقت التسليم بإسرائيل كدولة في الشرق الأوسط (2.43)
- سرعة فائقة لإبقاء الساعة الإضافية طول السنة .. التنفيذ ابتداءً من الغد - (255)
- الريسوني: إبقاء "التوقيت الصيفي" جريء ومدروس - (136)
- "أغلبية العثماني" تسائل الحكومة عن قرار الإبقاء على التوقيت الصيفي - (123)
- سلطنة عمان: حان وقت التسليم بإسرائيل كدولة في الشرق الأوسط - (80)
- رصيف الصحافة: الملك محمد السادس وماكرون يدشنان "التي جي في" - (65)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
العثور على جثة شاب عشريني في نهر أم الربيع
استنفر مركز الدرك الملكي بمشرع بن عبّو، ناحية سطات، عناصره بعد العثور على جثة شاب عشريني طافية على مياه نهر أم الربيع على مستوى دوار كشّاشة، بالجماعة الترابية مشرع بن عبّو قيادة أولاد بوزيري.
مصادر هسبريس قالت إن جثة الهالك "ع،ن"، المزداد سنة 1994 بدوار أولاد سي الجيلالي في جماعة المشرع، جرى انتشالها ومعاينتها من قبل عناصر الدرك الملكي وممثل عن سلطات أولاد بوزيري.
وزادت المصادر ذاتها أن النيابة العامة أمرت بفتح بحث في الموضوع، مع توجيه جثة الشاب عبر سيارة نقل الأموات إلى قسم حفظ الجثث بسطات، قصد التشريح الطبي لمعرفة سبب الوفاة، تبعا لتعليمات الوكيل العام للملك بسطات.