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الرئيسية | حوادث | العثور على جثة شاب عشريني في نهر أم الربيع

العثور على جثة شاب عشريني في نهر أم الربيع

العثور على جثة شاب عشريني في نهر أم الربيع
إبراهيم الحافظون من سطات
الأحد 28 أكتوبر 2018 - 07:57

استنفر مركز الدرك الملكي بمشرع بن عبّو، ناحية سطات، عناصره بعد العثور على جثة شاب عشريني طافية على مياه نهر أم الربيع على مستوى دوار كشّاشة، بالجماعة الترابية مشرع بن عبّو قيادة أولاد بوزيري.

مصادر هسبريس قالت إن جثة الهالك "ع،ن"، المزداد سنة 1994 بدوار أولاد سي الجيلالي في جماعة المشرع، جرى انتشالها ومعاينتها من قبل عناصر الدرك الملكي وممثل عن سلطات أولاد بوزيري.

وزادت المصادر ذاتها أن النيابة العامة أمرت بفتح بحث في الموضوع، مع توجيه جثة الشاب عبر سيارة نقل الأموات إلى قسم حفظ الجثث بسطات، قصد التشريح الطبي لمعرفة سبب الوفاة، تبعا لتعليمات الوكيل العام للملك بسطات.

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