السيول القوية تقطع 18 طريقا بأرجاء جهة سوس

رشيد بيجيكن من أكادير

أفادت نشرة إخبارية صادرة عن وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء حول حالة الطرق أن هناك عددا من الطرق الإقليمية والجهوية المقطوعة في وجه حركة السير على إثر التساقطات المطرية التي عرفتها مناطق عديدة بجهة سوس ماسة.

وأوضحت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء أن هناك 18طريقا مقطوعة في وجه حركة السير، ويتعلق الأمر بالطريق الوطنية رقم 10 الرابطة بين أكادير وتارودانت، والطريق ذاتها الرابطة بين تارودانت وورزازات، والطريق الوطنية رقم 12 الرابطة بين فم زكيد وطاطا وفم الحصن.

أما الطرق الجهوية، فيتعلّق الأمر بالطريق الجهوية رقم 106 الرابطة بين تالوين وتوريرت ن لحد وإغرم، والطريق الجهوية 109 الرابطة بين طاطا وإسافن. ووفق النشرة ذاتها، فالطرق الإقليمية المقطوعة هي الطريق الإقليمية 1009 الرابطة بين آيت باها وتنالت، والطريق الإقليمية 1704 الرابطة بين أولوز ووألاد برحيل بإقليم تارودانت.

وعن بقية الطرق الإقليمية المقطوعة في وجه حركة السير، أضافت نشرة وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماءأن الأمر يهم الطريق الإقليمية 1707 الرابطة بين أولاد تايمة وسيدي موسى الحمري، والطريق 1712 بين تيغمرت والطريق الجهوية 109، والطريق الإقليمية 1714 بين آيت ملول وتارودانت، والطريق الإقليمية رقم 1725. إضافة إلى الطريق الإقليمية 1737، الرابطة بين أزاويت وتوبقال، والطريق 1743 بين أقا إيغانوتسنسمين، و1805 الرابطة بين طاطا وإغرم وتارودانت، والطريق الإقليمية نفسها الرابطة بين إغرم وأفلا وطاطا، في مقطعين بواد دوساون وواد أنامد.