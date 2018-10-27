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كُتّاب وآراء
انقلاب قارب يقتل قاصرين بين المغرب وإسبانيا
أعلنت قوات الإنقاذ البحري الإسباني عن وفاة طفلين في حادثة انقلاب قارب، يقل 50 مهاجرا سريا من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وسط المياه البحرية المجاورة لجزيرة "ألبوران" الواقعة في منتصف المسافة الفاصلة بين الساحلين المغربي والإسباني.
وأكدت مصادر أمنية إسبانية، في تصريحات لوكالة الأنباء "أوروبا بريس"، أن خفر السواحل نجح في إغاثة بقية الأشخاص من خلال الاستعانة بطائرة ومروحية وسفينة للإنقاذ، مشيرة إلى أن ثلاث فتيات كنّ ضمن الناجين من الغرق.
وتبعا للمصادر ذاتها فإن مركز الإغاثة البحرية بمدينة ألمريا، في إقليم الأندلس، تلقى إشعارا يفيد بمغادرة قارب للهجرة السرية أحد السواحل المغربية، ليل الجمعة، ليتم توفير جميع الوسائل اللوجستيكية للبحث عن المركب المنقلب بفعل سوء الأحوال الجوية وعلوالأمواج.
وقال الناطق الرسمي باسم القوات البحرية الإسبانية إنه تم نقل جميع الأشخاص الذين تم إنقاذهم على متن سفينة "غودامار بوليمنا" إلى ميناء ألمريا، مبرزا أن هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين استقبلوا من قبل فرقة الصليب الأحمر الإسباني بغرض تلقي العناية اللازمة، قبل أن يتم ترحيلهم إلى مراكز للإيواء.