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الرئيسية | حوادث | حادثة تصرع راكبي دراجة نارية ناحية تطوان

حادثة تصرع راكبي دراجة نارية ناحية تطوان

حادثة تصرع راكبي دراجة نارية ناحية تطوان
أيوب صدور
الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 00:15

لقي راكبا دراجة نارية مصرعهما في حادثة وقعت في منطقة الملاليين ضواحي مدينة تطوان؛ متأثرين بخطورة الإصابة عقب انقلاب الدراجة التي كان يستقلانها، وفق ما أوردته مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية.

وأفادت المصادر ذاتها بأن شابا في مقتبل العمر، يبلغ حوالي 16 سنة، توفي على الفور؛ فيما توفي مرافقه وسط مستشفى محمد السادس الإقليمي بالمضيق بعدما طالته إصابات متفرقة توزعت بين الرأس والجسد، مشيرة إلى أن راكبي الدراجة النارية طالتهما إصابات بليغة لم تترك لهما فرصة للنجاة.

جدير بالذكر أن مصالح الدرك الملكي فتحت تحقيقا حول ملابسات وقوع هذا الحادث، بينما جرى نقل جثتي الهالكين إلى مستودع الأموات، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، إلى حين انتهاء التحقيق وتسليم الجثتين إلى ذويهما.

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