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الرئيسية | حوادث | فريق تلفزي يتعرض لحادث سير بمدخل بركان‎

فريق تلفزي يتعرض لحادث سير بمدخل بركان‎

فريق تلفزي يتعرض لحادث سير بمدخل بركان‎
هسبريس من الرباط
الأحد 28 أكتوبر 2018 - 17:21

تعرض فريق الوحدة المتنقلة الثامنة التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، صباح اليوم الأحد، لحادث سير على مشارف مدينة بركان.

كريم سباعي، مدير التواصل للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، قال في تصريح لهسبريس، إن سيارة خِدمة تابعة لقسم الرياضة، على متنها كاميرامان وصحافيان من الوحدة المتنقلة سالفة الذكر، قد تعرضت لحادثة سير على مشارف مدينة بركان.

وأضاف: "لقد أصيب اثنان من أفراد الفريق بجروح طفيفة وبعض الرضوض؛ لكنهما أصرّا على استكمال واجبهما المهني، خِدمةً للجماهير الرياضية المغربية، بنقل فعّاليات مباراة مولودية وجدة والفتح الرياضي الرباطي برسم بطولة المغرب لكرة القدم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - فجيجي وجدي الأحد 28 أكتوبر 2018 - 17:28
طهور إن شاء الله ما يكون عندهوم باس أتمنى أن يرجعوا لذويهم بالصحة و العافية و السلامة لجميع مرتفقي طرق الموت
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2 - مجد الأحد 28 أكتوبر 2018 - 17:33
سرعة مفرطة هي سبب
لأنهم تأخروا بساعة عن موعد الأنطلاق.
فاقو صباح ما فهموا والو ساعة الهاتف فيها 7 ؤ ساعة العثماني فيها 8
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