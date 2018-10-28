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كُتّاب وآراء
الشرطة تحجز 200 كيلوغرام من الحشيش بزاكورة
تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمدينة زاكورة بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الأحد، من حجز 200 كيلوغرام من مخدر الحشيش.
وسنحت إجراءات البحث المنجزة من العثور على المخدرات المحجوزة معبأة في ثمانية أكياس كبيرة بأرض خلاء بمنطقة "تيزي ندرا" التابعة للجماعة القروية الروحا بإقليم زاكورة.
وقد تم فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل توقيف جميع المتورطين والمشاركين المحتملين في هذه القضية، والكشف عن أفراد الشبكة الضالعين في هذه العملية.