24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|29
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:14
|07:41
|13:16
|16:14
|18:42
|19:57
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- بولهرود: التألق مع مالقة الإسباني بوابة العبور إلى المنتخب المغربي
- أرحموش: "القانون الإطار للتربية" غير دستوري
- فريق المولودية المراكشية .. الواقع المرير يئد أحلام "الزمن الجميل"
- بنشعبون يراهن على انتشال "بورصة البيضاء" من ركود المعاملات
- (الأدب الإسلامي) بين القبول والرفض
بنشعبون يراهن على انتشال "بورصة البيضاء" من ركود المعاملات (5.00)
معرض يحتفي بمرور مائة سنة على تدشين محطة القطار بتطوان (5.00)
عودة التوقيت إلى "غرينتش" تجهض مواعيد وتُفسد يوم المغاربة (5.00)
- هذه تفاصيل التوقيت الجديد لدخول وخروج الموظفين في المغرب - (224)
- برلمانيون يطالبون بإجبار متبولي الشارع على تنظيف الأزقة شهرين - (172)
- التوقيت المدرسي الجديد يُربك الأسر .. وتخوفات من إضراره بالتلاميذ - (128)
- عودة التوقيت إلى "غرينتش" تجهض مواعيد وتُفسد يوم المغاربة - (101)
- رفض "الساعة الجديدة" يوحد أولياء أمور التلاميذ - (74)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
توقيف 4 أشخاص هتكوا عرض قاصر بتافراوت
أوقفت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي لتافراوت، أربعة أشخاص على ذمة التحقيق، بسبب التغرير بقاصر واستدراجه وهتك عرضه. ولا تزال المصالح الدركية تُباشر بحثها التمهيدي مع المشتبه بهم، في انتظار تقديمهم أمام المحكمة الابتدائية بتزنيت.
والد القاصر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، قال في تصريح لهسبريس، إن الأشخاص الموقوفين "ظلوا سنوات يستغلون ابني جنسيا، ويعمدون إلى التغرير به، وهتك عرضه في عدة منازل بمركز تافراوت، حيث انتابتني شكوك حول الغياب المستمر لابني عن المنزل، مما دفعني إلى فرض مراقبة على تحركاته".
الأب الذي تحدّث بحرقة إلى هسبريس، أضاف قائلا: "ابني صار مدمنا على تناول المخدرات والكحول، كما أن استغلاله من طرف هؤلاء "العصابة" أدى إلى انقطاعه عن الدراسة منذ الشهور الأخيرة من الموسم الدراسي الماضي، فضلا عن غيابه المستمر عن المنزل".
وعن توقيف المشتبه بهم، قال والد القاصر: "طيلة الـ15 يوما الأخيرة لم أذق طعم النوم، حيث ظللت أُتابع كل تحركات ابني، حتى اهتديت إلى منزل بمركز تافراوت، يتردّد عليه باستمرار، فأخبرت مصالح الدرك، التي سبق لي أن قدمت إليها شكاية في الموضوع، يوم السبت، حيث انتقلوا معي إلى المنزل، وتم ضبط ابني بمعية آخرين".
وأضاف أن "الموقوفين، وهم يمارسون حرفا مختلفة بتافراوت المركز، تم اقتيادهم إلى المركز الترابي للدرك، كما تم العثور في هاتف أحدهم على محادثات بين الطرفين، وصور وفيديوهات جنسية، بالإضافة إلى اعترافهم التلقائي بما نُسب إليهم".
وختم والد القاصر حديثه إلى هسبريس بمطالبة السلطات المكلفة بالتحقيق في الواقعة والسلطات القضائية بـ"عدم التساهل مع المشتبه بهم، وأن تأخذ العدالة مجراها العادي، نظرا لما ألحقه هؤلاء بأسرتي التي دمروها، ودمروا مستقبل ابني".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
لا إله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
this damn hyenas they don't show no respect