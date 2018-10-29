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كُتّاب وآراء
عجلة تؤخر إقلاع طائرة لـ"لارام" من مطار نيس
عاش زبناء شركة الخطوط الملكية المغربية ليلة بيضاء، أمس الأحد، بعدما تأجلت الرحلة رقم "AT715" لأكثر من 15 ساعة، التي كان مقررا أن تقلهم من مطار نيس بفرنسا نحو مطار محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.
وبحسب أحد المسافرين المغاربة الذي تحدث إلى جريدة هسبريس الإلكترونية فقد بقي حوالي 150 مسافراً، منهم مغاربة وأجانب، عالقين في مطار نيس طيلة الليلة الماضية.
وأُبلغ ركاب الرحلة "AT715" بأن هذا التأخر سببه حدوث عطب في إحدى عجلات طائرة "لارام"، حيث اضطر المسؤولون لاستقدام واحدة أخرى من مدينة مارسيليا، البعيدة بحوالي 200 كيلومتر، نظراً لعدم وجود واحدة تستجيب لمعايير الطائرة المغربية في مدينة نيس.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
الله يصلح حال لارام اصافي عكس الطيارات الاجنبية النزول في
الوقت الاقلاع في الوقت .