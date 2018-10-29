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كُتّاب وآراء
مصرع شاب في اصطدام سيارة وشاحنة بأكادير
لقي شاب يبلغ عمره 24 سنة، في الساعات الأولى من صباح اليوم بمدينة أكادير، مصرعه في حادثة سير نجمت عن اصطدام سيارة خفيفة كان يقودها بشاحنة صهريجية غير بعيد عن مدارة "الغزوة".
وفور علمها بالحادثة المُميتة، انتقلت مصالح الأمن المكلفة بحوادث السير بولاية أمن أكادير إلى عين المكان، حيث تم إجراء المعاينات الأولية، وفتح تحقيق في ظروف وملابسات الحادثة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
ونُقلت جثة سائق السيارة الخفيفة إلى مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، بأمر من النيابة العامة، في انتظار تسليمها لذوي الهالك لمباشرة إجراءات الدفن.