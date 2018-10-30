درك تامنصورت يقدم شابا مبحوثا عنه إلى العدالة

إبراهيم مغراوي من مراكش

أحالت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي تامنصورت بعمالة مراكش، الاثنين، الملقب "بالريطو"، من ذوي السوابق العدلية ومطلوب من لدن العدالة لصدور عدة مذكرات بحث في حقه، على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بعاصمة النخيل.

وقالت مصادر هسبريس إن هذه العملية جاءت بعد توصل عناصر الدرك الملكي بإخبارية، الأحد، حول وجود هذا الشاب الذي يبلغ من العمر 24 سنة بوسط مدينة تامنصورت، ولما حضرت دوية للدرك الملكي، فر هاربا؛ لكن عناصرها تمكنوا من إيقافه تحت تساقطات الأمطار التي عرفها إقليم مراكش.

وأوردت المصادر أن العناصر الأمنية عملت على تنقيط الموقوف، فتبين أنه مطلوب للعدالة بموجب عدة مذكرات بحث صدرت في حقه، من أجل اعتراض سبيل المارة وتسلق المنازل وسرقة المحلات التجارية والدراجات، مضيفة أن بعضا من المشتكيات تعرفن على الشاب الموقوف بشكل سريع.

يذكر أن عناصر الدرك الملكي وضعت، بأمر من النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف، الشاب المذكور رهن الحراسة النظرية لتحرير محضر قانوني له وتعميق البحث لمعرفة كل ما نسب إليه.