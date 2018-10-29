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الرئيسية | حوادث | البحرية الملكية تواصل إنقاذ مرشحين للهجرة السرية‎

البحرية الملكية تواصل إنقاذ مرشحين للهجرة السرية‎

البحرية الملكية تواصل إنقاذ مرشحين للهجرة السرية‎
هسبريس من الرباط
الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 21:40

تواصل البحرية الملكية تدخلاتها لإنقاذ المرشحين للهجرة السرية؛ فقد عملت، خلال يومي 27 و28 وصباح يوم 29 أكتوبر الحالي، على إنقاذ 397 مرشحا للهجرة السرية كانوا على متن عدة قوارب واجهت صعوبات بالبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي.

وقد جرى نقل 382 من بين مجموع المرشحين للهجرة السرية سالمين إلى موانئ طنجة والحسيمة والمضيق؛ في حين نقل الـ15 الباقون، الذين جرى إنقاذهم صباح اليوم الاثنين قبالة سواحل مولاي بوسلهام، إلى ميناء الدار البيضاء.

يُشار إلى أن قارب المجموعة الأخيرة، الذي أبحر منذ 25 أكتوبر، كان في حالة جنوح بسبب عطب في المحرك، فيما يوجد اثنان من أفراد المجموعة في حالة إجهاد حرجة.

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