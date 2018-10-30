العثور على جثة رضيع بمطرح نفايات ببرشيد

إبراهيم الحافظون من سطات

عثر عمّال نظافة، مساء الاثنين بمدينة برشيد، على جثة رضيع حديث الولادة، في ظروف غامضة، شكّلت موضوع بحث وتحقيق من قبل عناصر الضابطة القضائية التابعة للأمن الإقليمي ببرشيد.

وأفادت مصادر هسبريس بأن العثور على جثة الرضيع بالمطرح البلدي للقمامة ببرشيد استدعى انتقال عناصر الضابطة القضائية وأفراد الشرطة العلمية وممثل عن السلطات المحلية إلى الموقع المذكور، حيث قاموا بمعاينة الجثة ونقلها عبر سيارة نقل الأموات إلى مستودع الجثث بمستشفى برشيد.

وزادت المصادر ذاتها أن النيابة العامة بابتدائية برشيد أمرت بإجراء فحص أو تشريح عند الاقتضاء، لتحديد سبب الوفاة لفائدة البحث القضائي المفتوح من قبل الضابطة القضائية لإجلاء ظروف وملابسات التخلّص من جثة الرضيع وإيقاف الفاعل أو الفاعلين.