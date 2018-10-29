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الرئيسية | حوادث | تفريغ كبسولات كوكايين من أمعاء مواطن برتغالي

تفريغ كبسولات كوكايين من أمعاء مواطن برتغالي

تفريغ كبسولات كوكايين من أمعاء مواطن برتغالي
هسبريس من الرباط
الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 23:09

تم تفريغ كمية من مخدر الكوكايين بالمستشفى الجامعي ابن رشد، من أمعاء مواطن يحمل الجنسية البرتغالية، وبلغ وزنها الإجمالي 1 كيلوغرام و115 غراما ملفوفة داخل 100 كبسولة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء كانت قد أوقفت المواطن البرتغالي المذكور، في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، عندما كان على متن الرحلة الجوية القادمة من مطار ساوباولو بالبرازيل، وذلك للاشتباه في تهريبه لمخدر الكوكايين في أمعائه، وهو ما استدعى الاحتفاظ به تحت الحراسة الطبية بالمستشفى الجامعي ابن رشد بمدينة الدار البيضاء.

وحسب البلاغ، وبعد الانتهاء من تفريغ كبسولات الكوكايين، واستقرار الحالة الصحية للمشتبه فيه، تم إيداعه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وتندرج هذه القضية، بحسب المصدر ذاته، في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية على الصعيد الدولي.

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