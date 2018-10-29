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الرئيسية | حوادث | الدرك يوقف لصين سرقا أربع سيدات بتحناوت

الدرك يوقف لصين سرقا أربع سيدات بتحناوت

الدرك يوقف لصين سرقا أربع سيدات بتحناوت
إبراهيم مغراوي من مراكش
الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 23:55

أوقفت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي تحناوت بإقليم الحوز، الإثنين، شخصين بتهمة سرقة نساء بالمنطقة.

وقالت مصادر هسبريس إن الموقوفين يتراوح عمرهما ما بين 20 و30 سنة، مضيفة أن توقيفهما جاء "إثر حملة أمنية منظمة قامت بها درك تحناوت لمحاربة الجريمة ومنع انتشار المخدرات".

وكان الموقوفان تورطا في سرقة أربع سيدات وضعن شكايات بهذا الخصوص، ليفتح مركز درك تحناوت تحقيقا أوليا، ويقوم تنظيم حملة أمنية للبحث عن المتهمين اللذين اعترفا بالمنسوب إليهما.

يذكر أن عناصر الدرك الملكي اقتادت الظنينين إلى مقرها لتعميق البحث معهما، تحت إشراف النيابة العامة المختصة بمراكش، في انتظار إحالتهما على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش.

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