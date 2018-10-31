الحوادث بمدن المغرب تسقط 24 قتيلا في أسبوع

هسبريس - و.م.ع

لقي 24 شخصا مصرعهم وأصيب 1849 آخرون بجروح، إصابة 80 منهم بليغة، في 1392 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 22 إلى 28 أكتوبر 2018.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث حسب ترتيبها إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة "قف"، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسياقة في حالة سكر، والسير في الاتجاه الممنوع، والتجاوز المعيب.

وفي ما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح المصدر ذاته أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 36 ألف و26 مخالفة، وأنجزت 11 ألف و450 محضرا، أحيلت على النيابة العامة واستخلصت 24 ألف و576 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 5 ملايين و297 ألف و500 درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 5155 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 6161 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 134 مركبة.