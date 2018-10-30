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الرئيسية | حوادث | أمن الحي الحسني يعتقل مزورا للدرهم المغربي

أمن الحي الحسني يعتقل مزورا للدرهم المغربي

أمن الحي الحسني يعتقل مزورا للدرهم المغربي
هسبريس من الدار البيضاء
الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 17:41

اعتقلت مصالح الشرطة القضائية للحي الحسني طبيبا متقاعدا وفي حوزته مبلغ 20 ألف درهم مكون من أوراق مالية مزورة من فئة 200 درهم.

وجاء اعتقال الطبيب المعني عقب اكتشف أمره أحد تجار الخضر والفواكه بسوق ليساسفة "العشوائي"، بعد محاولته اقتناء كميات من هذه البضاعة وتسديد المبلغ بأوراق مالية مزورة.

وبمجرد أن اكتشف أمره البائع المذكور حاصره باقي التجار وأخبروا مصالح الشرطة القضائية التي هرع عناصرها بسرعة إلى عين المكان، وتم اعتقاله وشرع في التحقيق معه تحت إشراف النيابة العامة لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

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