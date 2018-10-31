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الرئيسية | حوادث | 200 كيلوغرام من المخدرات تورّط ثلاثينيا بزاكورة

200 كيلوغرام من المخدرات تورّط ثلاثينيا بزاكورة

200 كيلوغرام من المخدرات تورّط ثلاثينيا بزاكورة
محمد أيت حساين
الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 07:40

تمكنت فرقة من الشرطة القضائية التابعة للأمن الإقليمي بزاكورة، أمس الثلاثاء، من إيقاف أحد المشتبه فيه بتورطه في قضية المخدرات التي جرى حجزها يوم الأحد الماضي بمنطقة "تيزي ندرا" الواقعة بالنفوذ الترابي لجماعة الرحا، بإقليم زاكورة.

وأفادت مصادر أمنية مطلعة بأن عملية إيقاف المشتبه فيه بتهريب "200 كلغ" من المخدرات، وهو في عقده الثالث وينحدر من منطقة مجران بجماعة حصيا التابعة لإقليم تنغير، جاءت بعد المعلومات التي وفرتها عناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بزاكورة عن مكان واسم المشتبه فيه.

وأوردت المصادر ذاتها لهسبريس أن الفرقة الأمنية باشرت إيقاف المشتبه فيه، ثم اقتادته إلى منطقة النيف في إقليم تنغير من أجل إشعار العناصر الدركية التي يقطن بنفوذها الترابي باعتقاله ومعرفة تفاصيل أخرى عنه، قبل أن تتم إعادته إلى زاكورة، لتعميق معه البحث في المنسوب إليه، تحث إشراف النيابة العامة المختصة.

يذكر أن فرقة تابعة للشرطة القضائية بمدينة زاكورة تمكنت بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الأحد الماضي، من حجز 200 كيلوغرام من مخدر الحشيش، كانت معبأة في ثمانية أكياس كبيرة بأرض خلاء بمنطقة "تيزي ندرا" التابعة للجماعة القروية الرحا بإقليم زاكورة.

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