24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|31
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:16
|07:43
|13:16
|16:13
|18:40
|19:56
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الإهمال المعنوي يدفع تشكيليا مغربيا إلى التخلي عن "بطاقة الفنان"
- حقوقيون: "خروقات" في صفقة مليون محفظة
- الوداد والرجاء يُعيدان الحياة إلى اتفاقية الشراكة
- "قوارب الموت" تحصد ضحايا جددا شمال المغرب
- تراكم مشاكل النقل المدرسي ينذر بغليان اجتماعي في إقليم تنغير
محتجون: سائق "قطار بوقنادل" "كبش فداء" لإسكات الرأي العام (5.00)
السفير البريطاني رايلي يستكشف أغوار تاريخ "المغرب الروماني" (5.00)
- العثماني يُلزم جميع الإدارات العمومية باستعمال العربية أو الأمازيغية - (102)
- نقابة المحامين تعتزم الطعن في "مرسوم الساعة" - (76)
- الحكومة تربط عودة تطبيق الخدمة العسكرية الإجبارية بتعليمات الملك - (72)
- تتويج الطفلة المغربية أمجون بـ"تحدي القراءة العربي" في الإمارات - (70)
- أخنوش: "المغرب الأخضر" يدعم الفلاحين بدون حسابات أو مزايدات - (70)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
200 كيلوغرام من المخدرات تورّط ثلاثينيا بزاكورة
تمكنت فرقة من الشرطة القضائية التابعة للأمن الإقليمي بزاكورة، أمس الثلاثاء، من إيقاف أحد المشتبه فيه بتورطه في قضية المخدرات التي جرى حجزها يوم الأحد الماضي بمنطقة "تيزي ندرا" الواقعة بالنفوذ الترابي لجماعة الرحا، بإقليم زاكورة.
وأفادت مصادر أمنية مطلعة بأن عملية إيقاف المشتبه فيه بتهريب "200 كلغ" من المخدرات، وهو في عقده الثالث وينحدر من منطقة مجران بجماعة حصيا التابعة لإقليم تنغير، جاءت بعد المعلومات التي وفرتها عناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بزاكورة عن مكان واسم المشتبه فيه.
وأوردت المصادر ذاتها لهسبريس أن الفرقة الأمنية باشرت إيقاف المشتبه فيه، ثم اقتادته إلى منطقة النيف في إقليم تنغير من أجل إشعار العناصر الدركية التي يقطن بنفوذها الترابي باعتقاله ومعرفة تفاصيل أخرى عنه، قبل أن تتم إعادته إلى زاكورة، لتعميق معه البحث في المنسوب إليه، تحث إشراف النيابة العامة المختصة.
يذكر أن فرقة تابعة للشرطة القضائية بمدينة زاكورة تمكنت بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الأحد الماضي، من حجز 200 كيلوغرام من مخدر الحشيش، كانت معبأة في ثمانية أكياس كبيرة بأرض خلاء بمنطقة "تيزي ندرا" التابعة للجماعة القروية الرحا بإقليم زاكورة.