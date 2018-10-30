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الرئيسية | حوادث | حبوب "إكستازي" تجرّ عشرينية إلى القضاء بطنجة

حبوب "إكستازي" تجرّ عشرينية إلى القضاء بطنجة

حبوب "إكستازي" تجرّ عشرينية إلى القضاء بطنجة
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 21:10

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، مساء اليوم، من توقيف مشتبه فيها تبلغ من العمر 27 سنة، وذلك للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيها على مستوى المحطة الطرقية بمدينة طنجة، حيث تم العثور بحوزتها على كمية من الأقراص المهلوسة تقدر بـ 2004 وحدة من نوع إكستازي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

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