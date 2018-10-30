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الرئيسية | حوادث | ضبط كمية كبيرة من الإكستازي موجهة نحو المغرب

ضبط كمية كبيرة من الإكستازي موجهة نحو المغرب

ضبط كمية كبيرة من الإكستازي موجهة نحو المغرب
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 23:19

تمكنت عناصر الشرطة بالمعبر الحدودي بني انصار بمدينة الناظور، بناءا على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء اليوم الثلاثاء، من إجهاض محاولة تهريب كمية كبيرة من مخدر الإكستازي نحو المغرب.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن إجراءات البحث المنجزة أسفرت عن توقيف أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم في هذه القضية، من بينهم شخصان مقيمان على التوالي في هولندا وإسبانيا وشخصان آخران من ذوي السوابق القضائية، كما مكنت عمليات التفتيش من حجز 40 ألف و172 قرص من مخدر الاكستازي كانت معبأة بإحكام في سيارة مسجلة بإسبانيا.

وحسب البلاغ، فقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لازالت الأبحاث متواصلة لرصد مسارات ومسالك تهريب هذه الشحنات المخدرة، والكشف عن باقي أفراد الشبكة الضالعين في تهريبها وإيصالها إلى المغرب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - hassan الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 23:34
المرجو من القضاء الضرب بيد من حديد على امثال هؤلاء المجرمين و انزال عقوبة الاعدام في حقهم
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2 - omar الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 23:37
شكرا لرجال الامن دمتم في خدمة الصالح العام
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11
3 - جواد أبير الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 23:43
هذه المواد المخدرة هي منبع الإجرام فوجب تشديد العقوبات على كل من تورط في بيعها أو تهريبها وحثى من يتعاطى لها وكذلك القيام بتحسيس والتوعية بمخاطرها على الصحة وعلى المجتمع .
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17
4 - المهلهل الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 23:43
لو كانت هناك نية صادقة في محاربة هاذه الآفة لما وجد احد يتاجر فيها .لكن مع الأسف هناك إياد خفية تتواطأ مع هءوولاء المروجين وتغض الطرف عنهم لاهداف مادية أو لأسباب معنوية .الكل يعرفها .
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4
5 - simo الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 23:49
يجب محاكمة المهربين والموزعين لهذا المخدر بالإعدام لأن خطورته تفوق خراب الحروب أو الموارث الطبيعية. ويعتبر كل مهرب متآمر على تخريب شباب البلاد وظهور الإجرام وما له من عواقب خاصة الضحايا منه. وهذا معمول بهذا النوع من العقاب حتى في الدول المتقدمة كأمريكا والصين...
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14
6 - gouda الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 23:54
نطالب بأقصى العقوبات السجن مع الاعمال الشاقة بلا رحمة و لا شفقة اعداء الله و الامة و الوطن بسب هدا المخدر الرهيب اصبحنا نرى العجب في مجتمعنا الكل اصبح مشرمل يحمل سكين من الحجم الكبير و يطعن او يشوه اخاه على ابسط الاشياء جرائم قتل كتيرة وفعت بسبب هدا المخدر الرهيب اناس بلا ضمير او دنى احساس بالانسانية يفكرون في جني المال بشتى الطرق الله يخد فيكم الحق تحيت لرجال الامن
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7 - رحموني ورزازات الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 00:00
اعتقد ان تشديد العقاب على مثل هؤلاء المجرمين.انها أخطر المخدرات. حماية شبابنا ووطننا نقتدي ذلك. لقد كثرت الجرائم بسبب حبوب الهولسة.موتى ومختلين وهلم جرا.استاصال الداء من اصله هو الحل.ان لم يكن الإعدام فعلى إلاقل طول مدة الردع والعقاب.
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8 - هاااام جدا الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 00:00
الشعب المغربي يطاااالب باعدامهم واعدام كل تجار الاقراص المهلوسة حملة وطنية من اجل اعدااام تجار الاقراص المهلوسة
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9 - Moussa الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 00:05
Don’t understand why there is no serious punishment for drug smugglers??? And by serious I mean the death penalty or at the bare minimum some hard labor for the rest of their lives.
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10 - فخورة بعروبتي الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 00:17
الحمد الله ان هده الكمية لم تدخل للمغرب واكتشفت قبل ان تسرب .سكرا لجهاز الأمن .الاه يحفظ الوطن من هؤلاء المجرمين .المفروض ان تطبق عليهم عقوبة الإعدام علنا لكي يكونوا عبرة للآخرين .
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