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كُتّاب وآراء
ضبط كمية كبيرة من الإكستازي موجهة نحو المغرب
تمكنت عناصر الشرطة بالمعبر الحدودي بني انصار بمدينة الناظور، بناءا على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء اليوم الثلاثاء، من إجهاض محاولة تهريب كمية كبيرة من مخدر الإكستازي نحو المغرب.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن إجراءات البحث المنجزة أسفرت عن توقيف أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم في هذه القضية، من بينهم شخصان مقيمان على التوالي في هولندا وإسبانيا وشخصان آخران من ذوي السوابق القضائية، كما مكنت عمليات التفتيش من حجز 40 ألف و172 قرص من مخدر الاكستازي كانت معبأة بإحكام في سيارة مسجلة بإسبانيا.
وحسب البلاغ، فقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لازالت الأبحاث متواصلة لرصد مسارات ومسالك تهريب هذه الشحنات المخدرة، والكشف عن باقي أفراد الشبكة الضالعين في تهريبها وإيصالها إلى المغرب.