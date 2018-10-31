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الرئيسية | حوادث | اصطدام حافلة وتاكسي يقتل 3 أشخاص في أزيلال

اصطدام حافلة وتاكسي يقتل 3 أشخاص في أزيلال

اصطدام حافلة وتاكسي يقتل 3 أشخاص في أزيلال
هسبريس من الرباط
الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 13:20

بقي 3 أشخاص لقوا مصرعهم وصيب 3 آخرون، اليوم الأربعاء، في حادث سير شهد اصطدام حافلة لنقل المسافرين وسيارة أجرة من الحجم الكبير في إقليم أزيلال.

السلطات المحلية لإقليم نفسه أكدت أن الواقعة رصدت بالقرب من دوار أيت أومراس، في دائرة بزو، وخلفت وفاة طفل وإصابة فتاة كانا متواجدين بجانب الطريق، بعد أن تم صدمهما من قبل إحدى المركبات المتعرضة للحادث.

تدخلت السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى الإقليمي بأزيلال لتلقي الإسعافات الضرورية، مع فتح بحث قضائي لتحديد ظروف وملابسات ما جرى.

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