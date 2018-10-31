24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|31
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:16
|07:43
|13:16
|16:13
|18:40
|19:56
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الأجواء العاصفية مستمرة في مختلف أرجاء المملكة
- اصطدام حافلة وتاكسي يقتل 3 أشخاص في أزيلال
- قياس الأمطار في البلاد: طنجة تتلقى 83 ملمترا
- العمق المظلم والحيواني للإنسان*
- توقيت العثماني
محتجون: سائق "قطار بوقنادل" "كبش فداء" لإسكات الرأي العام (5.00)
السفير البريطاني رايلي يستكشف أغوار تاريخ "المغرب الروماني" (5.00)
- العثماني يُلزم جميع الإدارات العمومية باستعمال العربية أو الأمازيغية - (104)
- نقابات التعليم تلتقي بالوزير أمزازي وترفض جديد التوقيت المدرسي - (82)
- أخنوش: "المغرب الأخضر" يدعم الفلاحين بدون حسابات أو مزايدات - (72)
- "غَادي فالخسران أحمّادي".. عبارة ساخرة تلهب "فيسبوك" المغاربة - (71)
- فيسبوكيون ينشدون تدخل الملك في الساعة الإضافية - (63)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
اصطدام حافلة وتاكسي يقتل 3 أشخاص في أزيلال
بقي 3 أشخاص لقوا مصرعهم وصيب 3 آخرون، اليوم الأربعاء، في حادث سير شهد اصطدام حافلة لنقل المسافرين وسيارة أجرة من الحجم الكبير في إقليم أزيلال.
السلطات المحلية لإقليم نفسه أكدت أن الواقعة رصدت بالقرب من دوار أيت أومراس، في دائرة بزو، وخلفت وفاة طفل وإصابة فتاة كانا متواجدين بجانب الطريق، بعد أن تم صدمهما من قبل إحدى المركبات المتعرضة للحادث.
تدخلت السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى الإقليمي بأزيلال لتلقي الإسعافات الضرورية، مع فتح بحث قضائي لتحديد ظروف وملابسات ما جرى.