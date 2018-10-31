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كُتّاب وآراء
سجن وجدة ينفي إضراب معتقلي جرادة عن الطعام
أفادت إدارة السجن المحلي بوجدة بأن ظروف إیواء السجناء المعتقلین على خلفیة أحداث جرادة "ھي ظروف عادیة، حیث لم يسبق لإدارة المؤسسة السجنیة أن تلقت أیة شكایة من ھؤلاء النزلاء بخصوص ظروف إقامتھم بالمؤسسة أو بخصوص تعرضھم لأي نوع من سوء المعاملة".
وأكد بلاغ صادر عن إدارة السجن المحلي لوجدة، إثر ما تداولته بعض المنابر الإعلامية ومواقع التواصل بخصوص دخول مجموعة من المعتقلین على خلفیة أحداث مدینة جرادة في "إضراب عن الطعام احتجاجا على ظروف اعتقالھم بالمؤسسة السجنية، أن إدارة هذه الأخيرة "لم تتلق أي إشعار بالدخول في إضراب عن الطعام من طرف السجناء المعنیین، وبالتالي فإن كل ما نشر بخصوص ھذا الموضوع لا أساس له من الصحة، علما أن الإضرابات السابقة التي خاضھا السجناء المذكورون كانت بسبب قضیتھم المعروضة أمام القضاء ولا علاقة لھا بظروف اعتقالھم بالمؤسسة".
واعتبر البلاغ ذاته أن قیام جھات "تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق السجناء" بالترویج لمثل ھذه الأخبار المغلوطة "يھدف بالأساس إلى الإساءة إلى صورة المؤسسة السجنیة وتغلیط الرأي العام، وإلى استغلال وضع النزلاء المعنیین لخدمة أجندات لا علاقة لھا بظروف اعتقالھم"، وفق تعبير البلاغ.