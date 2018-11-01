تزوير أوراق بنكية يورط شخصين في طنجة

هسبريس من الرباط

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 36 و50 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في تزوير أوراق البنك وعرضها للتداول.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيهما كانا يستهدفان الأشخاص الذين يعرضون هواتف محمولة وتجهيزات معلوماتية للبيع على شبكة الأنترنت، وتحديدا في المواقع الخاصة بإعلانات البيع، حيث يتم اقتناء تلك الأجهزة المعلوماتية المعروضة مقابل أوراق مالية مزيفة.

وحسب البلاغ، فقد تم العثور بحوزة أحد المشتبه فيهما على 53 ورقة مالية مزيفة من فئة 100 و200 درهم، في حين أسفرت إجراءات التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيه الثاني عن حجز 231 ورقة مالية مزيفة من العملة الوطنية، علاوة على آلة طباعة كانت تستخدم في نسخ وتزييف الأوراق المالية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة للكشف عن جميع ملابسات هذه القضية، وتوقيف كافة المتورطين المحتملين.