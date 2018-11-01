إيقاف مشتبه بهم في ترويج المؤثرات العقلية بفاس

رشيد الكويرتي من فاس

أفادت ولاية أمن فاس بأن عناصرها وضعت تحت تدابير الحراسة النظرية من أجل البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، ثلاثة أشخاص للاشتباه في تورطهم في ترويج المؤثرات العقلية بمدينة فاس.

وأورد مصدر هسبريس أن العناصر الأمنية لمنطقة عين قادوس بندباب، مدعمة بفرق الأبحاث والتدخل، تمكنت، في عمليتين متفرقتين، من الإطاحة بمشتبه بهما، من ذوي السوابق القضائية العديدة في المجال، مشيرا إلى أن مداهمة وكر الأول أسفرت عن حجز 14 لفافة من المخدرات الصلبة تزن 8 غرامات؛ بينما مكنت عملية مداهمة وكر الثاني من حجز ما مجموعه 30 قنينة من المشروبات الكحولية من أنواع وأحجام مختلفة وسلاح أبيض من الحجم الكبير وعبوة غاز مسيل للدموع.

وفي السياق نفسه، أوضحت ولاية أمن فاس أن العناصر الأمنية لمنطقة فاس الجديد دار الدبيبغ تمكنت من إلقاء القبض على الملقب "بازيكار"، من ذوي السوابق القضائية العديدة وموضوع ثلاث مذكرات بحث على الصعيد الوطني من أجل ترويج المخدرات والمشروبات الكحولية بدون رخصة والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض وعلى الصعيد المحلي من أجل ترويج الأقراص المهلوسة.

وأشار مصدر هسبريس إلى أن المشتبه به كان يرتحل من مكان إلى آخر لتفادي إلقاء القبض عليه، مؤكدا أن إصرار المصالح الأمنية على ملاحقته تكللت بتحديد مكان وجوده، وبالتالي إلقاء القبض عليه وبحوزته 9 أقراص من المؤثرات العقلية من نوع "إكستازي" ومبلغا ماليا، جرى حجزها لفائدة البحث.