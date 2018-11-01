رصاص الأمن يضع حدّا لـ"مول الشاقور" بمكناس

هسبريس من الرباط

اضطر موظف شرطة يعمل بولاية أمن مكناس لاستخدام سلاحه الوظيفي، مطلقا رصاصة تحذيرية، من أجل توقيف شخص، من ذوي السوابق القضائية، كان في حالة تخدير وعرض أمن المواطنين وسلامة موظفي الشرطة للخطر بواسطة ساطور من الحجم الكبير.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني شدد على أن "المشتبه فيه كان قد أحدث ضوضاء كبيرة داخل أحد المقاهي، مما استدعى تدخل عناصر الشرطة حيث أصاب ضابطا للأمن على مستوى الرأس وشرطيين آخرين بجروح، كما ألحق خسائر مادية بسيارة تابعة لمصالح الأمن، وهو ما اضطر أحد الشرطيين لإطلاق رصاصة تحذيرية ساهمت في تحييد الخطر وتوقيف المشتبه فيه".

وقد تم حجز الساطور المستعمل في الاعتداء، والاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.