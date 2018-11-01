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الرئيسية | حوادث | رصاص الأمن يضع حدّا لـ"مول الشاقور" بمكناس

رصاص الأمن يضع حدّا لـ"مول الشاقور" بمكناس

رصاص الأمن يضع حدّا لـ"مول الشاقور" بمكناس
هسبريس من الرباط
الخميس 01 نونبر 2018 - 11:30

اضطر موظف شرطة يعمل بولاية أمن مكناس لاستخدام سلاحه الوظيفي، مطلقا رصاصة تحذيرية، من أجل توقيف شخص، من ذوي السوابق القضائية، كان في حالة تخدير وعرض أمن المواطنين وسلامة موظفي الشرطة للخطر بواسطة ساطور من الحجم الكبير.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني شدد على أن "المشتبه فيه كان قد أحدث ضوضاء كبيرة داخل أحد المقاهي، مما استدعى تدخل عناصر الشرطة حيث أصاب ضابطا للأمن على مستوى الرأس وشرطيين آخرين بجروح، كما ألحق خسائر مادية بسيارة تابعة لمصالح الأمن، وهو ما اضطر أحد الشرطيين لإطلاق رصاصة تحذيرية ساهمت في تحييد الخطر وتوقيف المشتبه فيه".

وقد تم حجز الساطور المستعمل في الاعتداء، والاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (22)

1 - معبر الخميس 01 نونبر 2018 - 11:40
كان اجدر بك ايها الشرطي اصابته في الرأس .. لانه سيكلف خزينة الدولة 35 درهم في اليوم . و عقوبته تصل الى 8 اشهر. و العودة الى الميدان
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50
2 - مغربية الخميس 01 نونبر 2018 - 11:41
بحال هذا علاش رصاصة تحذيرية رصاصة قاتلة تهني منو البلاد والعباد حيت عيتحبس ويخرج لفعايلو تحية لقوات الأمن
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37
3 - houda الخميس 01 نونبر 2018 - 11:43
علاش الشرطة ما كتستعمل الرصاص حتى كيتضرب واحد أو جوج منهم أو واحد من المواطنين؟؟؟ رآه هذاك المجرم ما خارج ومعه سيف أو ساطور الا وناوي على الشر. إذا من الاول قطع هبرة تبرى. الله يقطع شرهم ويحفظ البلاد والعباد منهم.
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27
4 - عبد اللطيف طالب اللطف الخميس 01 نونبر 2018 - 11:46
عن أن أي ظروف وملابسات يتحدثون! كل شيء واضح. في مثل هذا الموقف لايتطلب الأمر من رجل الشرطة الإضطرار لإطلاق رصاصة تحذيرية فقط بل رصاصة أخيرة تريح البلاد والعباد من مثل هؤلاء.ولماذا لاينزلهم القانون منزلة الإرهابيين ؟ألا يهددون الأمن والنظام العام. ألا يمكن اعتبار تهديد سلامة وأمن المواطنين وحتى رجال الأمن في الأماكن العامة إرهابا؟
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23
5 - مكناسي الخميس 01 نونبر 2018 - 11:46
آش واقع فمكناس من بعد ما كانت من المدن الآمنة ولينا مؤخرا كنسمعوا غير الكوارث، الامن مابقاش داير خدمتوا
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9
6 - اكادير ثاني مدينة الاجرام الخميس 01 نونبر 2018 - 11:46
المشكل ليس في القبض عليه ولا في الرصاصة المشكل هو في القضاء مثل هدا المجرم يجب الحكم علية بالاشغال الشاقة علا الاقل 20 سنة ليكون عبرة للمجرمين امثاله
لكن عندما يدخل عند الوكيل يقدم له ضرف ثقيل الوزن ليخفف عليه الجريمة
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14
7 - abou oualid الخميس 01 نونبر 2018 - 11:47
فوضي واصابات وووو وفي الأخير رصاصة تحذيرية؟!
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10
8 - مول الحانوت الخميس 01 نونبر 2018 - 11:47
هفوات المخزن و دفاع حقوق النسيان و منتوج غلة التعليم وكثرت استراد القرقوبي سيؤدي الى المزيد من الاحتقان.نحن متجهين الى مستوى الهندوراس الامني لا محالة.
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4
9 - مجد الخميس 01 نونبر 2018 - 11:49
لا راحة ولا نظام غير الفوضى ؤ زيد القدام.شعار غيواني قيل ف السبعينات
هل من محلل نفساني يفسر لنا ما يقع لشباب.
اليس بالاحرى فرض عقوبات قاصية جدا جدا على ناقل . و بائع ومستهلك القرقوبي و المخدرات
وفرض عقوبات قاصية على المقاهي التي تسمح بتناول المخذرات
ما ذنب شباب مثلا وجد أمه تعمل ف الدعارة و منذ طفولته يلاحظ أمور لم يتقبلها عقله و تصرفات والدته
فلا حل له سوى النسيان بالمخذرات
و الإعتذاء على الغير بغاية الحسد
من المسؤول ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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3
10 - كزري الخميس 01 نونبر 2018 - 11:49
كم تمنيت ان يكون الاعدام حقيقة بالمغرب ذلك لظبط القوانين الصارمة كمثل هذه النماذج التي لا اسميها بشرية او حيوانية هذه مخلوقات كطفليات تضر بصحة المواطن الشريف ذاخل المجتمع المغربي ذلك لا داعي لاكتظاظ السجون و زيادة في السجون الحل هو الاعدام لمثل هؤلاء القتلة والمجرمين و هم سوى عالة على الوطن زيادة على وثقل على الكرة الارضية و تحياتي جميع رجال الامن لان بهم و بخدمتهم لنا لاكلتنا الذئاب و. احييهم على سهرهم و مجهوداتهم و تحية الشعب المغربي
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7
11 - عبدو عتيقي الخميس 01 نونبر 2018 - 11:49
إصابة ضابط وشرطيين وخسائر بسيارة المصلحة وإطلاق رصاصة تحذيرية. لماذا يا رجال الأمن الرصاصة في الرأس مباشرة وعن قرب. للقضاء على هذا الوباء والبلاء الذي نعيش فيه
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10
12 - من امريكا الخميس 01 نونبر 2018 - 11:49
انا كنت نتمنى من الشرطة لو ان الشرطي لم يطلق رصاصة تحذيرية حبدا لو أطلقها على راْسه ليكون الخلاص حتى يسلم منه الخلق لان هده الحتالة لاتستحق العيش
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12
13 - زكرياء المغربي الخميس 01 نونبر 2018 - 11:50
يجب الحكم عليه بأقصى العقوبات ونشيد بالدور الذي تقوم به عناصر الأمن الوطني المغربي
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9
14 - abbi anouar الخميس 01 نونبر 2018 - 11:52
الخلاصة "حقوق الإنسان بالمغرب دسرات الناس " الرصاصة التحديرية الأنسب يجب أن تصيبه ليبقى عبرة لغيره. ويكمل آخر سنوات عمره مقعد
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7
15 - موطن الخميس 01 نونبر 2018 - 11:52
رثاثة تحذيرية يعني رصاصة طائشة!!!!!يجب مقاضاة الدولة المغربية فهي التي تدفع بهؤلاء الأوباش لحمل السواطير وااسيوف على الناس العزل...و الشرطي نفسه يجب عليه قبل توجيه الرصاصة الطائشة بأخذ بعض الضربات من الشخص المخدر المسعور لإثبات تعرضه للخطر...دولة فاشلة تقترب يوما بعد يوم للهاوية...
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2
16 - Tarik الخميس 01 نونبر 2018 - 11:53
يجب ضرب من حديد على كل من سولت له نفسه إرهاب المواطنين
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2
17 - samira الخميس 01 نونبر 2018 - 11:54
لا افهم لمذا يصر رجال الأمن على إطلاق رصاصات تحديرية، هـؤلاء المجرمون عليهم بالقتل من أول طلقة نارية
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5
18 - محمد ابو عثمان الخميس 01 نونبر 2018 - 11:56
ما هو الساطور؟
و الرصاص لم يعلعل هذه المرة كما سبق في الحادثة التي وقعت من قبل.
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0
19 - ماجد واويزغت الخميس 01 نونبر 2018 - 12:00
وعلاش تخليوه حتى يتعرضو أفراد الشرطة لإصابات من الأول طلقو عليه القرطاس
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1
20 - خديجة الخميس 01 نونبر 2018 - 12:01
هدا النوع من البشر يجب اطلاق النار عليه مباشرة للحد من هدا النوع لانه لافائدة فيه لا لعائلته ولا لوطنه
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21 - kadiri الخميس 01 نونبر 2018 - 12:04
قلناهـا ونكررهـا ما الفائدة من وضع هـذا المجرم الخطير في السجن حيث سيمارس عنفه على ضعفاء المساجين و سيفرض قانونه على الجميع ويستفيد من التغذية والعلاجات ثم يخرج أكثر عدوانية!!!! الحل دس السم له فيريح و يستريح
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22 - مول ريشة الخميس 01 نونبر 2018 - 12:05
الإعدام ثم الإعدام لمثل هؤلاء المجرمين لتنظيف المجتمع فقد أصبحوا كالجراد المنتشر مع أن الجراد بريء منهم
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