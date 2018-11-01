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كُتّاب وآراء
رصاص الأمن يضع حدّا لـ"مول الشاقور" بمكناس
اضطر موظف شرطة يعمل بولاية أمن مكناس لاستخدام سلاحه الوظيفي، مطلقا رصاصة تحذيرية، من أجل توقيف شخص، من ذوي السوابق القضائية، كان في حالة تخدير وعرض أمن المواطنين وسلامة موظفي الشرطة للخطر بواسطة ساطور من الحجم الكبير.
بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني شدد على أن "المشتبه فيه كان قد أحدث ضوضاء كبيرة داخل أحد المقاهي، مما استدعى تدخل عناصر الشرطة حيث أصاب ضابطا للأمن على مستوى الرأس وشرطيين آخرين بجروح، كما ألحق خسائر مادية بسيارة تابعة لمصالح الأمن، وهو ما اضطر أحد الشرطيين لإطلاق رصاصة تحذيرية ساهمت في تحييد الخطر وتوقيف المشتبه فيه".
وقد تم حجز الساطور المستعمل في الاعتداء، والاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (22)
لكن عندما يدخل عند الوكيل يقدم له ضرف ثقيل الوزن ليخفف عليه الجريمة
هل من محلل نفساني يفسر لنا ما يقع لشباب.
اليس بالاحرى فرض عقوبات قاصية جدا جدا على ناقل . و بائع ومستهلك القرقوبي و المخدرات
وفرض عقوبات قاصية على المقاهي التي تسمح بتناول المخذرات
ما ذنب شباب مثلا وجد أمه تعمل ف الدعارة و منذ طفولته يلاحظ أمور لم يتقبلها عقله و تصرفات والدته
فلا حل له سوى النسيان بالمخذرات
و الإعتذاء على الغير بغاية الحسد
من المسؤول ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
و الرصاص لم يعلعل هذه المرة كما سبق في الحادثة التي وقعت من قبل.