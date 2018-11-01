24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|1
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:17
|07:44
|13:16
|16:12
|18:39
|19:55
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- دار السلام التنزانية تشن حملة لمكافحة المثلية
- المغرب إلى أين؟
- منتوج مغربي جديد يشجّع الادخار لدى الفئات ذات الدخل غير القار
- سجن وجدة ينفي إضراب معتقلي جرادة عن الطعام
- نور الدين بكر: "تَّاوَاحد ما لقاها كِيبغاها" .. ولا تعليق على "حمادي"
هولندا تصعّدُ ضد الرباط وترفض تسليم شعو إلى السلطات المغربية (5.00)
"تسكيوين".. رقصة أمازيغية بالجنوب الشرقي تحظى باعتراف دولي (5.00)
- الجواهري يربط ضعف مستوى الادخار لدى المغاربة بالبطالة والأمية - (105)
- التوقيت المدرسي الجديد يثير مخاوفَ من تقليص الحصص التعليمية - (82)
- المدارس الخصوصية بالمغرب تُوافق على التوقيت المدرسي الجديد - (75)
- منتوج مغربي جديد يشجّع الادخار لدى الفئات ذات الدخل غير القار - (66)
- علاقة حكيمي بحسناء إسبانية تثير فضول وسائل الإعلام الأوروبية - (61)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
ضبط أموال غير مصرح بها في "طنجة المتوسط"
تمكنت عناصر الجمارك بميناء طنجة المتوسط، خلال عمليتين منفصلتين، من ضبط 28 ألفا و300 أورو غير مصرح بها.
ناصر الجمارك العاملة بمنطقة الوصول في ميناء طنجة المتوسط تمكنت، خلال عملية مراقبة روتينية، من ضبط 18 ألفا و300 أورو حاول أحد المغاربة المقيمين بفرنسا إدخالها إلى التراب الوطني، على متن سيارته المرقمة بالخارج، دون التصريح لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وأضاف المصدر نفسه أن عناصر الجمارك في منطقة المغادرة ضبطت، خلال عملية ثانية، مغربيا مقيما بالخارج كان يحاول إخراج 10 آلاف أورو دون الحصول على تصريح مسبق من المؤسسات المالية المعنية، موضحا أن هذا المبلغ المالي كان مدسوسا في حقيبة يحملها المعني بالأمر.