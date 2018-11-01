ضبط أموال غير مصرح بها في "طنجة المتوسط"

هسبريس - و.م.ع

تمكنت عناصر الجمارك بميناء طنجة المتوسط، خلال عمليتين منفصلتين، من ضبط 28 ألفا و300 أورو غير مصرح بها.

ناصر الجمارك العاملة بمنطقة الوصول في ميناء طنجة المتوسط تمكنت، خلال عملية مراقبة روتينية، من ضبط 18 ألفا و300 أورو حاول أحد المغاربة المقيمين بفرنسا إدخالها إلى التراب الوطني، على متن سيارته المرقمة بالخارج، دون التصريح لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

وأضاف المصدر نفسه أن عناصر الجمارك في منطقة المغادرة ضبطت، خلال عملية ثانية، مغربيا مقيما بالخارج كان يحاول إخراج 10 آلاف أورو دون الحصول على تصريح مسبق من المؤسسات المالية المعنية، موضحا أن هذا المبلغ المالي كان مدسوسا في حقيبة يحملها المعني بالأمر.