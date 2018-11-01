درك السوالم يوقف مبحوثا عنه ناحية برشيد

إبراهيم الحافظون من سطات

أحالت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي السوالم سرية برشيد، اليوم الخميس، أحد الأشخاص على أنظار النيابة العامة المختصة بالدائرة القضائية بسطات، للاشتباه فيه بحيازة المخدرات والاتجار فيها وحيازة سيارة تحمل لوحات مزورة، بعدما ظل مبحوثا عنه من قبل درك برشيد من أجل السرقة والاختطاف والاحتجاز وطلب فدية مقدرة بملايين السنتيمات.

وأفادت مصادر هسبريس بأن إيقاف المشتبه فيه جاء بعد توصل قائد مركز درك السوالم بمعلومات مفادها أن المعني بمذكرة البحث يوجد بإحدى الشقق بمدينة حد السوالم، حيث انتقلت عناصر من الضابطة القضائية إلى الشقة المحددة مسبقا، التي كان يتردد عليها المشتبه فيه الغريب عن المنطقة، وجرت مداهمتها بعد إشعار النيابة العامة المختصة.

وزادت المصادر ذاتها أن عناصر الدرك أوقفت المبحوث عنه وفتشت الشقة ومحيطها؛ وهو ما أسفر عن حجز ما يقارب كيلوغراما من مخدر "الشيرا" وسيارة في وضعية غير قانونية، ليتم قطر العربة واقتياد المشتبه فيه إلى مركز الدرك للاستماع إليه ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من ممثل الحق العام.

وبعد تنقيط الشخص الموقوف، تبيّن أنه موضوع مذكرة بحث من قبل المركز القضائي لسرية برشيد، على خلفية سرقة سيارة سنة 2015 بمدينة الدروة، على الرغم من مقاومة المقاول صاحب السيارة وتعلّقه بالباب الأمامي جهة السائق، إذ ارتطم رأسه بالطوار ليفارق الحياة نتيجة نزيف حاد.