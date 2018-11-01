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كُتّاب وآراء
مصدر أمني: هذه حقيقة "ختم الولوج" بمطار البيضاء
كشف مصدر أمني عن حقيقة وخلفيات "طابع الولوج" الخاص بشرطة الحدود بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، والذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الأنترنيت بعدما تسرب إليه خطأ مادي في التاريخ.
وأوضح المصدر الأمني المذكور أن الأمر يتعلق بخطأ مادي غير مقصود وقع فيه موظف الأمن المكلف بمراقبة الجوازات بمطار محمد الخامس الدولي، عندما كان بصدد ختم جوازات السفر الخاصة بالمسافرين القادمين من أحد المطارات الأوروبية مساء أمس الأربعاء.
وقد رصد الشرطي المكلف بتفحص الجوازات عند نهاية عمليات المراقبة الحدودية هذا الخطأ، فتداركت المصالح المختصة الخطأ وعملت على تصويبه في ثلاثة جوازات سفر سبق ختمها، كما جرى تصحيح ذلك في قواعد المعطيات المعلوماتية الخاصة بحركات المسافرين.
وقد شدد المصدر الأمني على أن الخطأ كان غير مقصود وتم تداركه مباشرة في الجوازات المختومة، مرجحا أن تكون الصورة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الأنترنيت قد التقطت قبل تدارك الخطأ وتصويبه بشكل نهائي.