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الرئيسية | حوادث | مصدر أمني: هذه حقيقة "ختم الولوج" بمطار البيضاء

مصدر أمني: هذه حقيقة "ختم الولوج" بمطار البيضاء

مصدر أمني: هذه حقيقة "ختم الولوج" بمطار البيضاء
هسبريس من الرباط
الخميس 01 نونبر 2018 - 18:06

كشف مصدر أمني عن حقيقة وخلفيات "طابع الولوج" الخاص بشرطة الحدود بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، والذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الأنترنيت بعدما تسرب إليه خطأ مادي في التاريخ.

وأوضح المصدر الأمني المذكور أن الأمر يتعلق بخطأ مادي غير مقصود وقع فيه موظف الأمن المكلف بمراقبة الجوازات بمطار محمد الخامس الدولي، عندما كان بصدد ختم جوازات السفر الخاصة بالمسافرين القادمين من أحد المطارات الأوروبية مساء أمس الأربعاء.

وقد رصد الشرطي المكلف بتفحص الجوازات عند نهاية عمليات المراقبة الحدودية هذا الخطأ، فتداركت المصالح المختصة الخطأ وعملت على تصويبه في ثلاثة جوازات سفر سبق ختمها، كما جرى تصحيح ذلك في قواعد المعطيات المعلوماتية الخاصة بحركات المسافرين.

وقد شدد المصدر الأمني على أن الخطأ كان غير مقصود وتم تداركه مباشرة في الجوازات المختومة، مرجحا أن تكون الصورة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الأنترنيت قد التقطت قبل تدارك الخطأ وتصويبه بشكل نهائي.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - rodéo الخميس 01 نونبر 2018 - 18:20
خطأ هذا أم سبات و نوم عميق ؟؟ هاذ البلاد حالها مبقاتش تعجب
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2 - Abou majd الخميس 01 نونبر 2018 - 18:24
ولم لا المطار ليس له الحق في الزيادة الحكومة وحدها التي لها حق الزيادة في الزمن ولماذا نضيف ساعة فقط لم لا يوم كامل ونسبق العالم إنما نعيش زمن الزيادات والمزايدات احيي بحرارة هذا الشرطي الذي حالفه الحظ ليرفع نفسه إلى دائرة الصف الأول من المزايدين ولم لا هم فقط من يخولون لانفسهم الحق في الزيادات والاخرين لا خطأ طريف وفي الوقت المناسب اطالب بترقية الشرطي لان عملنا نحن الطبقة التحية اننا يمكن أن نزيد شيئا ما متى أتيحت لنا الفرصة مثلا الشهر ١٣ ١٤ في الصلير
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