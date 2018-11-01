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الرئيسية | حوادث | شبهة التوظيف الوهمي تجر مقدم شرطة إلى القضاء

شبهة التوظيف الوهمي تجر مقدم شرطة إلى القضاء

شبهة التوظيف الوهمي تجر مقدم شرطة إلى القضاء
هسبريس- و.م.ع
الخميس 01 نونبر 2018 - 20:05

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، زوال اليوم، من توقيف مقدم شرطة، موقوف حاليا عن العمل، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال عن طريق ادعاء التوظيف الوهمي في صفوف الأمن الوطني.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الشرطي الموقوف عن العمل كان موضوع شكاية من عدة أشخاص يتهمونه بتعريضهم للنصب، بدعوى التوسط لهم في عمليات التوظيف في صفوف الأمن الوطني مقابل مبالغ مالية تناهز 30 ألف درهم، قبل أن يتبين بأن الأمر مجرد ادعاءات وتصريحات احتيالية.

وحسب البلاغ، فقد تم الاستماع لستة أشخاص كضحايا في هذه القضية، بينما تم إيداع الشرطي الموقوف عن العمل تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.

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