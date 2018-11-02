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كُتّاب وآراء
الدرك يضبط سيارة محملة بالخمور ضواحي غفساي
تمكنت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي لغفساي، ليلة أمس الخميس، من حجز سيارة خفيفة محملة بكمية مهمة من المشروبات الكحولية على الطريق الرابطة بين مركز تمزكانة وسيدي المخفي ضواحي غفساي. كما أوقفت سائقها المتزوج والبالغ من العمر 36 سنة.
وأفادت مصادر هسبريس بأن هذه العملية أسفرت عن ضبط 350 قنينة من الجعة و40 لترا من النبيذ الأحمر كان سائق السيارة المذكورة في طريق نقلها من مدينة فاس نحو مركز سيدي المخفي حيث يقيم، مبرزة أن صاحبها من ذوي السوابق القضائية في الاتجار في المخدرات.
وقد وُضع المشتبه به رهن تدابير الحراسة النظرية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتاونات، لأجل البحث.