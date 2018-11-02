أمن مراكش يوقف شخصا متورطا في النصب

إبراهيم مغراوي

أوقفت مصالح المنطقة الأمنية بمراكش، على مستوى حي المسيرة 1، شخصا يشتبه في ارتكابه لمجموعة من عمليات النصب استولى من خلالها على مبالغ مالية تتراوح بين 1500 و5000 درهم خلال مواعيد متفرقة.

وكان الموقوف يوهم ضحاياه بقدرته على تشغيلهم كسائقي شاحنات لدى إحدى شركات النقل، معتمدا تأكيدات خادعة أوقعهم بها في الخطأ قبل أن يتوارى عن الأنظار في وجهة مجهولة، حسب تصريح مصادر أمنية لهسبريس.

وأوضحت المصادر نفسها أن الموقوف متورط في 22 سابقة قضائية في مجال النصب، وموضوع سبع شكايات في الإطار نفسه، مضيفة أنه لم يجد بدا من الاعتراف بالمنسوب إليه أمام محاصرته بمجموعة من القرائن والأدلة، كما تعرف عليه ضحاياه.

يذكر أن المصالح الأمنية وضعت الموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية لحاجيات البحث المنجز تحت إشراف النيابة العامة المختصة قبل تقديمه أمام العدالة.