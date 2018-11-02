24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|2
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:17
|07:44
|13:16
|16:11
|18:38
|19:54
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- رسالة مريم أمجون
- قتلى وجرحى في هجوم على حافلة وسط مصر
- الغضب من "الساعة الإضافية" يتحوّل إلى مسيرة احتجاجية ضد الحكومة
- المحكمة الإدارية تقضي بعزل رئيس جماعة أمرزكان
- استقبال بطلة تحدي القراءة
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
أمن مراكش يوقف شخصا متورطا في النصب
أوقفت مصالح المنطقة الأمنية بمراكش، على مستوى حي المسيرة 1، شخصا يشتبه في ارتكابه لمجموعة من عمليات النصب استولى من خلالها على مبالغ مالية تتراوح بين 1500 و5000 درهم خلال مواعيد متفرقة.
وكان الموقوف يوهم ضحاياه بقدرته على تشغيلهم كسائقي شاحنات لدى إحدى شركات النقل، معتمدا تأكيدات خادعة أوقعهم بها في الخطأ قبل أن يتوارى عن الأنظار في وجهة مجهولة، حسب تصريح مصادر أمنية لهسبريس.
وأوضحت المصادر نفسها أن الموقوف متورط في 22 سابقة قضائية في مجال النصب، وموضوع سبع شكايات في الإطار نفسه، مضيفة أنه لم يجد بدا من الاعتراف بالمنسوب إليه أمام محاصرته بمجموعة من القرائن والأدلة، كما تعرف عليه ضحاياه.
يذكر أن المصالح الأمنية وضعت الموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية لحاجيات البحث المنجز تحت إشراف النيابة العامة المختصة قبل تقديمه أمام العدالة.