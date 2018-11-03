درك آيت اعميرة يحجز طنّين من مسكر ماء الحياة

رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها

تمكنت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بآيت اعميرة، اليوم، من تفكيك معمل لإعداد مسكر ماء الحياة، ما أسفر عن توقيف شخص، وحجز كمية من المشروب الكحولي تجاوزت طنّيْن.

وجاءت العملية الأمنية إثر إخبارية توصلت بها مصالح الدرك عن تخصيص منزل في دوار "أكرام" كمعمل لتخمير وتقطير مسكر "الماحيا"، فجرى نصب كمين مُحكم، مكن من حجز الكمية سالفة الذكر، وتوقيف الواقف وراء صنعها.

وحجزت بالمكان معدات التقطير، بالإضافة إلى دراجة نارية ومبالغ مالية محصلة من أعمال الترويج. كما وُضع الموقوف، وهو موضوع عدة مذكرات بحث في المجال ذاته، تحت تدبير الحراسة، الذي أمرت به النيابة العامة المختصة.