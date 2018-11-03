24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
03/11/2018
الأيام القادمة
|3
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:18
|07:45
|13:16
|16:11
|18:37
|19:53
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
- المغرب الفاسي يسعى إلى تصحيح المسار أمام شباب خنيفرة
- رسالة مريم أمجون
- الحكومة تعتزم اقتناء سيارات كهربائية لفائدة المؤسسات العمومية
- قتلى وجرحى في هجوم على حافلة وسط مصر
- الغضب من "الساعة الإضافية" يتحوّل إلى مسيرة احتجاجية ضد الحكومة
الشباب المغربي يلجأ إلى التجارة الرقمية بعيدا عن "استعباد" الوظيفة (5.00)
- العثماني يدعو النقابات إلى جلسة جديدة لاستئناف الحوار الاجتماعي - (87)
- الحكومة تعتزم اقتناء سيارات كهربائية لفائدة المؤسسات العمومية - (81)
- الغضب من "الساعة الإضافية" يتحوّل إلى مسيرة احتجاجية ضد الحكومة - (72)
- هذه الصيغ المقترحة للتوقيت المدرسي الجديد - (66)
- نقابتان تنسحبان من جلسة الحوار الاجتماعي - (57)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
درك آيت اعميرة يحجز طنّين من مسكر ماء الحياة
السبت 03 نونبر 2018 - 01:22
تمكنت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بآيت اعميرة، اليوم، من تفكيك معمل لإعداد مسكر ماء الحياة، ما أسفر عن توقيف شخص، وحجز كمية من المشروب الكحولي تجاوزت طنّيْن.
وجاءت العملية الأمنية إثر إخبارية توصلت بها مصالح الدرك عن تخصيص منزل في دوار "أكرام" كمعمل لتخمير وتقطير مسكر "الماحيا"، فجرى نصب كمين مُحكم، مكن من حجز الكمية سالفة الذكر، وتوقيف الواقف وراء صنعها.
وحجزت بالمكان معدات التقطير، بالإضافة إلى دراجة نارية ومبالغ مالية محصلة من أعمال الترويج. كما وُضع الموقوف، وهو موضوع عدة مذكرات بحث في المجال ذاته، تحت تدبير الحراسة، الذي أمرت به النيابة العامة المختصة.