الأمن يحجز 20 كيلوغراما من "الكيف" في مراكش

إبراهيم مغراوي من مراكش

وضعت عناصر الدائرة الأمنية الثالثة بمراكش حدا لنشاط شخص من ذوي السوابق العدلية العديدة في مجال الاتجار بالمخدرات.

وأوضحت مصادر أمنية لهسبريس أن المعني بالأمر كان يشكل موضوع مذكرة بحث في الشأن نفسه، مضيفة أنه كان يتخذ من المسالك الوعرة والمتاخمة لوادي تانسيفت معبراً له نحو مدينة مراكش.

وأوردت المصادر نفسها أن الموقوف ضبط على مستوى سيدي غانم بجنبات وادي تانسيفت، بعدما أحكمت عناصر الأمن وضع كمين له، فضبطته متلبسا بحيازة حوالي 20 كيلوغراما من مخدر "الكيف"، على متن سيارة مسخرة لهذا الغرض.

وأحيل المعني بالأمر من طرف عناصر الدائرة الأمنية الثالثة على المصلحة الولائية للشرطة القضائية من أجل تعميق البحث ومحاولة الوصول إلى باقي الشركاء المحتملين في سياق القضية نفسها.