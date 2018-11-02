شبهة الانتحار شنقا تلفّ وفاة شاب بمدينة تطوان

هسبريس من تطوان

أقدم شاب، مساء الجمعة، على إنهاء حياته شنقا بمنزل أسرته وسط حي "الباريو" بمدينة تطوان، وفق ما أوردته مصادر متطابقة لجريدة هسبريس.

وتبعا للمصادر ذاتها، فإن الشاب، الذي يبلغ حوالي 21 سنة، وجد جثة هامدة معلقة بحبل بمسكن والديه، مضيفة أنه كان يعاني العطالة، كما أشارت إلى حالة اليتم التي كان يعيشها عقب وفاة والده قبل مدة ليست بالطويلة.

وقد فتحت عناصر الضابطة القضائية بمدينة تطوان تحقيقا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للوقوف على ملابسات وظروف الوفاة، بينما تم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات قصد تشريحها، تبعا لتعليمات النيابة العامة لمحكمة "الحمامة البيضاء".