ضبط 9 أشخاص سرقوا مجوهرات وملايين في تمارة

هسبريس من الرباط

كشفت المديرية العامة للأمن الوطني إحالة فرقة الشرطة القضائية بمدينة تمارة على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، اليوم السبت، تسعة أشخاص، من بينهم خمس نساء، للاشتباه بتورطهم في قضية تتعلق بالسرقة الموصوفة وإخفاء المسروق والمشاركة.

وذكر بلاغ للمديرية أن "مصالح الأمن كانت قد باشرت، الأحد المنصرم، إجراءات معاينة سرقة كمية كبيرة من الحلي والمجوهرات ومبلغ مالي يناهز 80 مليون سنتيم من داخل فيلا، باستخدام مفاتيح مزورة، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات عن توقيف المشتبه به الرئيسي، وهو حفيد الضحية، وتم العثور بحوزته على كمية من المسروقات المتحصلة من هذه العملية".

"إجراءات البحث أسفرت عن توقيف ثمانية أشخاص آخرين؛ بكل من الرباط والدار البيضاء، يشتبه بتورطهم في إخفاء جزء من المسروقات والوساطة في عرضها للتداول. كما مكنت عمليات التفتيش من ضبط كميات إضافية من المجوهرات المسروقة"، تقول DGSN قبل أن تزيد: "تم إخضاع المشتبه فيهم لبحث قضائي قبل أن يتم عرضهم على أنظار النيابة العامة المختصة، بينما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة لتوقيف شخص آخر، من عائلة الضحية، يشتبه في كونه أحد الفاعلين الرئيسيين في تنفيذ هذا الفعل الإجرامي".