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الرئيسية | حوادث | ضبط 9 أشخاص سرقوا مجوهرات وملايين في تمارة

ضبط 9 أشخاص سرقوا مجوهرات وملايين في تمارة

ضبط 9 أشخاص سرقوا مجوهرات وملايين في تمارة
هسبريس من الرباط
السبت 03 نونبر 2018 - 15:05

كشفت المديرية العامة للأمن الوطني إحالة فرقة الشرطة القضائية بمدينة تمارة على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، اليوم السبت، تسعة أشخاص، من بينهم خمس نساء، للاشتباه بتورطهم في قضية تتعلق بالسرقة الموصوفة وإخفاء المسروق والمشاركة.

وذكر بلاغ للمديرية أن "مصالح الأمن كانت قد باشرت، الأحد المنصرم، إجراءات معاينة سرقة كمية كبيرة من الحلي والمجوهرات ومبلغ مالي يناهز 80 مليون سنتيم من داخل فيلا، باستخدام مفاتيح مزورة، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات عن توقيف المشتبه به الرئيسي، وهو حفيد الضحية، وتم العثور بحوزته على كمية من المسروقات المتحصلة من هذه العملية".

"إجراءات البحث أسفرت عن توقيف ثمانية أشخاص آخرين؛ بكل من الرباط والدار البيضاء، يشتبه بتورطهم في إخفاء جزء من المسروقات والوساطة في عرضها للتداول. كما مكنت عمليات التفتيش من ضبط كميات إضافية من المجوهرات المسروقة"، تقول DGSN قبل أن تزيد: "تم إخضاع المشتبه فيهم لبحث قضائي قبل أن يتم عرضهم على أنظار النيابة العامة المختصة، بينما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة لتوقيف شخص آخر، من عائلة الضحية، يشتبه في كونه أحد الفاعلين الرئيسيين في تنفيذ هذا الفعل الإجرامي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - سعااااد السبت 03 نونبر 2018 - 15:25
يا ربي السلامة اش ولينا كنشوفو ؟؟الاحفاد كيسرقو الاجداد ؟؟؟؟علامات الساعة ...هاد الجيل فنيان ...باغ الفلوس بدون تعب ....لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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2 - meaulnes السبت 03 نونبر 2018 - 15:40
Hommage au corps de la police et au dévouement de tout son son personnel
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7
3 - riad السبت 03 نونبر 2018 - 15:41
bravo a la police...ne pas oublier de se demander l origine de cet argent...pourquoi il n est pas en banque....
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12
4 - علال السبت 03 نونبر 2018 - 15:55
ما زلت اتذكر عندما قدمت بلاغا للسرقة اعواما خلت فلم يتحرك الامن. نعم انها سرقة سيد الفيلا لا مول الحانوت.
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7
5 - علي بابا و الأربعين حرامي السبت 03 نونبر 2018 - 16:03
حسبت شحال عندنا ديال لفلوس فالدار لقيت 24 الف و 600
منين جاب هاد 80 مليون وعلاش ماحاطهاش فلبنكة و شحال قيمة المجهورات ....!!!
الله يطعمنا حلال...
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