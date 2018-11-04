24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

04/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1907:4613:1616:1018:3619:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الشوباني: الخازن الإقليمي يعرقل عمل جهة درعة (5.00)

  2. فكّ السحر والتواصل مع الجنّ .. "بيع الوهم" يحظى بالإقبال في سوس (5.00)

  3. ميمون الوجدي .. رائد فن الراي يغادر إلى دار البقاء (5.00)

  4. اختراع مغربي ينال التتويج في مسابقة دولية بتايوان (5.00)

  5. الأسرة الفنية تنعي صاحب "أنا مانوليش" على النت (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | الدرك يطوق إجرام "الفاسي والسامبا" بتامنصورت

الدرك يطوق إجرام "الفاسي والسامبا" بتامنصورت

الدرك يطوق إجرام "الفاسي والسامبا" بتامنصورت
إبراهيم مغراوي من مراكش
الأحد 04 نونبر 2018 - 05:24

أوقفت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي حربيل تامنصورت لصا يلقب بـ"الفاسي"، ويبلغ من العمر 24 سنة، من أجل السرقة الموصوفة واعتراض طريق المارة، وأصدرت مذكرة بحث في حق شريك له يلقب بـ"السامبا"، ويبلغ 26 ربيعا.

وقالت مصادر هسبريس إن المعنيين بالأمر من ذوي السوابق القضائية، وخرجا من السجن حديثا، مضيفة أنهما اعترضا شخصا وهدداه بالسلاح الأبيض، ولما تعرف على أحدهما تركاه وشرعا في تكسير زجاج سيارات مركونة بالشارع العام.

وأوردت المصادر ذاتها أن "الفاسي" و"السامبا" كسرا زجاج أكثر من سيارة، ليتمكنا من سرقة 15 هاتفا، بالإضافة إلى آلة تصوير من النوع الممتاز وحاسوب ومعاطف.

وأضافت المصادر نفسها أن الدرك الملكي وضع "الفاسي" رهن تدابير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة من أجل تعميق البحث، في انتظار عرضه على العدالة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.