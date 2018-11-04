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كُتّاب وآراء
الدرك يطوق إجرام "الفاسي والسامبا" بتامنصورت
أوقفت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي حربيل تامنصورت لصا يلقب بـ"الفاسي"، ويبلغ من العمر 24 سنة، من أجل السرقة الموصوفة واعتراض طريق المارة، وأصدرت مذكرة بحث في حق شريك له يلقب بـ"السامبا"، ويبلغ 26 ربيعا.
وقالت مصادر هسبريس إن المعنيين بالأمر من ذوي السوابق القضائية، وخرجا من السجن حديثا، مضيفة أنهما اعترضا شخصا وهدداه بالسلاح الأبيض، ولما تعرف على أحدهما تركاه وشرعا في تكسير زجاج سيارات مركونة بالشارع العام.
وأوردت المصادر ذاتها أن "الفاسي" و"السامبا" كسرا زجاج أكثر من سيارة، ليتمكنا من سرقة 15 هاتفا، بالإضافة إلى آلة تصوير من النوع الممتاز وحاسوب ومعاطف.
وأضافت المصادر نفسها أن الدرك الملكي وضع "الفاسي" رهن تدابير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة من أجل تعميق البحث، في انتظار عرضه على العدالة.