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الرئيسية | حوادث | وفاة راعي غنم بين الثلوج في بويبلان .. حقوقيون يقرعون جرس الإنذار

وفاة راعي غنم بين الثلوج في بويبلان .. حقوقيون يقرعون جرس الإنذار

وفاة راعي غنم بين الثلوج في بويبلان .. حقوقيون يقرعون جرس الإنذار
هسبريس ـ يوسف لخضر
السبت 03 نونبر 2018 - 22:00

بعد أسبوع من فقدانه، عُثر على جثة راعي غنم وسط الثلوج نواحي جبل بويبلان، الواقع في إقليم تازة، رغم تحرك السكان والسلطات من أجل إيجاده.

وحسب إفادات عدد من سكان المنطقة فقد عثر على جزء من ماشية الراحل متجمدة وسط الثلوج، وتم ذلك أمس الجمعة. بينما كان الراحل"ح. ب" يعاني من اختلالات عقلية، وقد أدت درجات الحرارة المنخفضة بشكل مبكر هذه السنة في المنطقة إلى وفاته.

فرق من جهازَي الوقاية المدينة والدرك الملكي وصلت إلى دوار تانشراركت، يوم الخميس الماضي، لمباشرة البحث عن الراعي إلى جانب عدد من سكان المنطقة.

ونعت عدد من الجمعيات الحقوقية المحلية الراحل، إذ قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع تاهلة إنه جرى العثور على جثة الفقيد، اليوم السبت، تحت أكوام الثلوج بجبال بويبلان، بعد أن تم استعمال مروحيات متطورة بشكل متأخر.

كما أشار المصدر نفسه إلى أن "أبناء المنطقة، المرتفعة عن سطح البحر بأكثر من ألف متر، حاولوا إنقاذ المعني بالحادث دون جدوى، نظرًا لغياب الأجهزة المناسبة في الوقت الملائم".

أما جمعية "تينكري ن أيت واراين" فاعتبرت، من خلال بيان، أن وفاة "ح.ب" تبقى "وصمة عار في جبين الدولة، بمؤسساتها وسلطاتها وأجهزتها، ووصمة ذل وعار في جبين الجميع، مجتمعا وسلطة".

وأضاف البلاغ أن "هذه الوفاة تطرح العديد من الأسئلة الحارقة المتعلقة بالتنمية الاجتماعية، والتقسيم العادل للثروات والديمقراطية"، مؤكدةً أن عناصر تكرار مثل هذه المأساة واردة طيلة الشهور القادمة.

وتعاني دواوير تابعة لجماعة بويبلان، ضمن النفوذ الترابي لإقليم تازة، من "عزلة وتهميش كبيرين" حسب الجمعيات الحقوقية المشتغلة هناك؛ في حين عرفت المنطقة هذه السنة تساقطات ثلجية مبكرة وكثيفة.

وحسب معطيات الأرصاد الجوية فإن الحرارة العليا في هذه الجبال، المحسوبة على سلسلة جبال الأطلس المتوسط، تصل إلى 6 درجات مائوية تحت الصفر في الليل، وما بين درجة واحدة وخمس درجات خلال ساعات النهار.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - ابن بيوبلان السبت 03 نونبر 2018 - 22:11
الخبر الصحيح ابناء المنطقة لي هده سيمنة وهما يقلبوحتى لقواه مكاينش لا الجمعية ولا مروحية شكرا
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12
2 - Wislani السبت 03 نونبر 2018 - 22:14
قال تعالى *وما تدري نفس بأي أرض تموت* صدق الله العظيم ..إنه قضاء الله وقدره ولا راد لقضائه ..اللهم اغفر له وارحمه وارزق اهله الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون
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3
3 - ايت الراصد:المهاجر السبت 03 نونبر 2018 - 22:15
اولا رحم الله شهيد ثلوج المناطق المنسية ..ولنتأمل ماجاء في المقال .." إلى أن "أبناء المنطقة، المرتفعة عن سطح البحر بأكثر من ألف متر، حاولوا إنقاذ المعني بالحادث دون جدوى، نظرًا لغياب الأجهزة المناسبة في الوقت الملائم".
ومن هنا نعلم كيف يتم تدبير ثروات البلاد يكفي المسؤولين ان لهم قمري محمد السادس الصناعيين !!؟..واكبر برج محمد السادس!!؟؟ بافريقيا وأسرع قطار!!؟؟؟ كل ذلك من اجل إنقاذ اقتصاد فرنسا بفضل اموال شعب المغرب ..حتى يتم ازدهار بلد المحتل؟!؟و لتعمل على تدفئة ابناء شعبها.. وليس مهما ان يموت ابناء شعب مملكة المغرب جراء قوارب /قبور الموت ..او من شدة البرد القارس...
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5
4 - مغربية حرة السبت 03 نونبر 2018 - 22:18
ان لله وان اليه راجعون الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة ويروق اسرته الصبر والسلوان
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5 - محمد السبت 03 نونبر 2018 - 22:20
الله ارحموا مسكين الناس الذين يسكنون هاته الجبال وهوامش المغرب مكرفصين بزاف
الحكومة لا تقدم المساعدات قبل حلول فصل الشتاء ولا تكترت لهم ولا تحاول جعل لهم مناطق آمنة للسكن حبدا لو جعلوا لهم مساكن اقتصادية او أماكن مؤقتة أو جمعهم في مدن او قرى بسيطة لتمضية فصل الشتاء القاتل حتى مثل هده الأشياء ستجعلهم يستفيدون من السياح الحقيقيين الذين يحبون التجوال والاستكتشاف
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6 - تازي السبت 03 نونبر 2018 - 22:22
لو كان كاوري كانو يخدمو لهيلكوبتر ويقلبو عليه قبل ما يفوت الفوت ولكن راكم كلتوها اهسبريس:راعي غنم .خلاصة القول في بلادي ظلموني
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7 - عبدو(برشيد. السبت 03 نونبر 2018 - 22:23
السلام...الله يرحموا.وصبر عاءلة..انا لله.وانا اليه راجعون..حشاكم حيث مغربي..لوكان..اجنبي.لقامة..القيامة..وسخرت.له.طاءرات..والدرك.وووووو......انشري ياهسبريس وشكرا..
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8 - tazi السبت 03 نونبر 2018 - 22:29
السلطات لم تحرك ساكنا ورئيس جماعة بويبلان المسؤول الاول
الوقاية المدنية تبحث بالمعاكف بدلا من الكلاب المدربة او او ....
للاسف راعي الغنم هو من مات وليس مسؤول او ابن مسؤول
الله ياخد الحق
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9 - abou yassine السبت 03 نونبر 2018 - 22:29
اللهم ارحمه ووسع نزله ولا تفتنا بعده
اولا المرحوم راه مختل عقليا
تانيا المكان لكان سارح فيه بعيد و معزول والناس ملين لبلاد ومعرفينوش
ثالتا الثلوج كانت غزيرة ومباغة
رابعا لكيحمل الدولة وفاة المرحوم معندو حتى مبرر راه بحال الى كتقلب على يبرة في البحر ياك الناس علموا بلي توردر الدولة استجباة وسفطو الوقاية المدنية و الدرك لعين المكان....منبقاوش ليوقعات لمو الدولة والحكومة.....
والله ورسوله اعلى واعلم
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