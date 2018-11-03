وفاة راعي غنم بين الثلوج في بويبلان .. حقوقيون يقرعون جرس الإنذار

هسبريس ـ يوسف لخضر

بعد أسبوع من فقدانه، عُثر على جثة راعي غنم وسط الثلوج نواحي جبل بويبلان، الواقع في إقليم تازة، رغم تحرك السكان والسلطات من أجل إيجاده.

وحسب إفادات عدد من سكان المنطقة فقد عثر على جزء من ماشية الراحل متجمدة وسط الثلوج، وتم ذلك أمس الجمعة. بينما كان الراحل"ح. ب" يعاني من اختلالات عقلية، وقد أدت درجات الحرارة المنخفضة بشكل مبكر هذه السنة في المنطقة إلى وفاته.

فرق من جهازَي الوقاية المدينة والدرك الملكي وصلت إلى دوار تانشراركت، يوم الخميس الماضي، لمباشرة البحث عن الراعي إلى جانب عدد من سكان المنطقة.

ونعت عدد من الجمعيات الحقوقية المحلية الراحل، إذ قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع تاهلة إنه جرى العثور على جثة الفقيد، اليوم السبت، تحت أكوام الثلوج بجبال بويبلان، بعد أن تم استعمال مروحيات متطورة بشكل متأخر.

كما أشار المصدر نفسه إلى أن "أبناء المنطقة، المرتفعة عن سطح البحر بأكثر من ألف متر، حاولوا إنقاذ المعني بالحادث دون جدوى، نظرًا لغياب الأجهزة المناسبة في الوقت الملائم".

أما جمعية "تينكري ن أيت واراين" فاعتبرت، من خلال بيان، أن وفاة "ح.ب" تبقى "وصمة عار في جبين الدولة، بمؤسساتها وسلطاتها وأجهزتها، ووصمة ذل وعار في جبين الجميع، مجتمعا وسلطة".

وأضاف البلاغ أن "هذه الوفاة تطرح العديد من الأسئلة الحارقة المتعلقة بالتنمية الاجتماعية، والتقسيم العادل للثروات والديمقراطية"، مؤكدةً أن عناصر تكرار مثل هذه المأساة واردة طيلة الشهور القادمة.

وتعاني دواوير تابعة لجماعة بويبلان، ضمن النفوذ الترابي لإقليم تازة، من "عزلة وتهميش كبيرين" حسب الجمعيات الحقوقية المشتغلة هناك؛ في حين عرفت المنطقة هذه السنة تساقطات ثلجية مبكرة وكثيفة.

وحسب معطيات الأرصاد الجوية فإن الحرارة العليا في هذه الجبال، المحسوبة على سلسلة جبال الأطلس المتوسط، تصل إلى 6 درجات مائوية تحت الصفر في الليل، وما بين درجة واحدة وخمس درجات خلال ساعات النهار.