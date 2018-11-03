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كُتّاب وآراء
وفاة راعي غنم بين الثلوج في بويبلان .. حقوقيون يقرعون جرس الإنذار
بعد أسبوع من فقدانه، عُثر على جثة راعي غنم وسط الثلوج نواحي جبل بويبلان، الواقع في إقليم تازة، رغم تحرك السكان والسلطات من أجل إيجاده.
وحسب إفادات عدد من سكان المنطقة فقد عثر على جزء من ماشية الراحل متجمدة وسط الثلوج، وتم ذلك أمس الجمعة. بينما كان الراحل"ح. ب" يعاني من اختلالات عقلية، وقد أدت درجات الحرارة المنخفضة بشكل مبكر هذه السنة في المنطقة إلى وفاته.
فرق من جهازَي الوقاية المدينة والدرك الملكي وصلت إلى دوار تانشراركت، يوم الخميس الماضي، لمباشرة البحث عن الراعي إلى جانب عدد من سكان المنطقة.
ونعت عدد من الجمعيات الحقوقية المحلية الراحل، إذ قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع تاهلة إنه جرى العثور على جثة الفقيد، اليوم السبت، تحت أكوام الثلوج بجبال بويبلان، بعد أن تم استعمال مروحيات متطورة بشكل متأخر.
كما أشار المصدر نفسه إلى أن "أبناء المنطقة، المرتفعة عن سطح البحر بأكثر من ألف متر، حاولوا إنقاذ المعني بالحادث دون جدوى، نظرًا لغياب الأجهزة المناسبة في الوقت الملائم".
أما جمعية "تينكري ن أيت واراين" فاعتبرت، من خلال بيان، أن وفاة "ح.ب" تبقى "وصمة عار في جبين الدولة، بمؤسساتها وسلطاتها وأجهزتها، ووصمة ذل وعار في جبين الجميع، مجتمعا وسلطة".
وأضاف البلاغ أن "هذه الوفاة تطرح العديد من الأسئلة الحارقة المتعلقة بالتنمية الاجتماعية، والتقسيم العادل للثروات والديمقراطية"، مؤكدةً أن عناصر تكرار مثل هذه المأساة واردة طيلة الشهور القادمة.
وتعاني دواوير تابعة لجماعة بويبلان، ضمن النفوذ الترابي لإقليم تازة، من "عزلة وتهميش كبيرين" حسب الجمعيات الحقوقية المشتغلة هناك؛ في حين عرفت المنطقة هذه السنة تساقطات ثلجية مبكرة وكثيفة.
وحسب معطيات الأرصاد الجوية فإن الحرارة العليا في هذه الجبال، المحسوبة على سلسلة جبال الأطلس المتوسط، تصل إلى 6 درجات مائوية تحت الصفر في الليل، وما بين درجة واحدة وخمس درجات خلال ساعات النهار.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
ومن هنا نعلم كيف يتم تدبير ثروات البلاد يكفي المسؤولين ان لهم قمري محمد السادس الصناعيين !!؟..واكبر برج محمد السادس!!؟؟ بافريقيا وأسرع قطار!!؟؟؟ كل ذلك من اجل إنقاذ اقتصاد فرنسا بفضل اموال شعب المغرب ..حتى يتم ازدهار بلد المحتل؟!؟و لتعمل على تدفئة ابناء شعبها.. وليس مهما ان يموت ابناء شعب مملكة المغرب جراء قوارب /قبور الموت ..او من شدة البرد القارس...
الحكومة لا تقدم المساعدات قبل حلول فصل الشتاء ولا تكترت لهم ولا تحاول جعل لهم مناطق آمنة للسكن حبدا لو جعلوا لهم مساكن اقتصادية او أماكن مؤقتة أو جمعهم في مدن او قرى بسيطة لتمضية فصل الشتاء القاتل حتى مثل هده الأشياء ستجعلهم يستفيدون من السياح الحقيقيين الذين يحبون التجوال والاستكتشاف
الوقاية المدنية تبحث بالمعاكف بدلا من الكلاب المدربة او او ....
للاسف راعي الغنم هو من مات وليس مسؤول او ابن مسؤول
الله ياخد الحق
اولا المرحوم راه مختل عقليا
تانيا المكان لكان سارح فيه بعيد و معزول والناس ملين لبلاد ومعرفينوش
ثالتا الثلوج كانت غزيرة ومباغة
رابعا لكيحمل الدولة وفاة المرحوم معندو حتى مبرر راه بحال الى كتقلب على يبرة في البحر ياك الناس علموا بلي توردر الدولة استجباة وسفطو الوقاية المدنية و الدرك لعين المكان....منبقاوش ليوقعات لمو الدولة والحكومة.....
والله ورسوله اعلى واعلم