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كُتّاب وآراء
البحرية الملكية تنقذ 136 من الأشخاص بشمال البلاد
أعلنت القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية أن وحدتين تابعتين للبحرية الملكية، كانتا تقومان بدورية في المياه الإقليمية المغربية، قدمتا المساعدة لـ 136 مرشحا للهجرة غير النظامية، اليوم السبت.
وأوضحت القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية، في بلاغ لها، أنه "وبعد تلقيها معلومات تفيد بأن مرشحين للهجرة السرية قد يكونوا غامروا بامتطاء قوارب تقليدية بعرض ساحل مدينتي طنجة والحسمية، قامت وحدتان تابعتان للبحرية الملكية، كانتا تقومان بدورية بالمياه الإقليمية المغربية، برصد وتقديم المساعدة لثلاثة قوارب، كانت تقل على متنها 136 مرشحا للهجرة السرية، من جنسية مغربية ومن بلدان أخرى بإفريقيا جنوب الصحراء".
وأضاف المصدر ذاته أنه تم إنقاذ جميع المرشحين للهجرة السرية وإعادتهم سالمين إلى ميناء القصر الصغير وميناء بني انصار في الناظور.