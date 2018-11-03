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الرئيسية | حوادث | البحرية الملكية تنقذ 136 من الأشخاص بشمال البلاد

البحرية الملكية تنقذ 136 من الأشخاص بشمال البلاد

البحرية الملكية تنقذ 136 من الأشخاص بشمال البلاد
هسبريس ـ و.م.ع
السبت 03 نونبر 2018 - 20:20

أعلنت القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية أن وحدتين تابعتين للبحرية الملكية، كانتا تقومان بدورية في المياه الإقليمية المغربية، قدمتا المساعدة لـ 136 مرشحا للهجرة غير النظامية، اليوم السبت.

وأوضحت القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية، في بلاغ لها، أنه "وبعد تلقيها معلومات تفيد بأن مرشحين للهجرة السرية قد يكونوا غامروا بامتطاء قوارب تقليدية بعرض ساحل مدينتي طنجة والحسمية، قامت وحدتان تابعتان للبحرية الملكية، كانتا تقومان بدورية بالمياه الإقليمية المغربية، برصد وتقديم المساعدة لثلاثة قوارب، كانت تقل على متنها 136 مرشحا للهجرة السرية، من جنسية مغربية ومن بلدان أخرى بإفريقيا جنوب الصحراء".

وأضاف المصدر ذاته أنه تم إنقاذ جميع المرشحين للهجرة السرية وإعادتهم سالمين إلى ميناء القصر الصغير وميناء بني انصار في الناظور.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - متسولونيش السبت 03 نونبر 2018 - 20:30
معندهم زهر الله يكون في عوانهم
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2 - kabour السبت 03 نونبر 2018 - 20:31
Je veux dir à monsieur otmani (ir7al)dégage on a pas besoin de toi ni des escro qui sont autour de toi
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4
3 - عرشان السبت 03 نونبر 2018 - 20:52
الله يرحم ليكم الواليدين متعتقوناش بعدو غير منا وامابغيناكمش تابعينا حتى في البحر وعطيونا تساع جريو علينا مبقيناش حاملينكم
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