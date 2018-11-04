معلومات "ديستي" تحبط محاولة للهجرة في طنجة

هسبريس - و.م .ع

علم لدى ولاية جهة طنجة- تطوان- الحسيمة أنه، في إطار مكافحة الهجرة السرية وبناء على معلومة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قام الدرك الملكي، بالتعاون مع باقي المصالح الأمنية والسلطات المحلية، بتنفيذ عملية مكنت من إحباط محاولة للهجرة السرية، وذلك على مستوى شاطئ تهدارت، الواقع على بعد 60 كيلومترا جنوب مدينة طنجة.

وأوضح المصدر ذاته أن "هذه العملية مكنت من توقيف أربعة منظمين للهجرة، و30 مرشحا مغربيا من بينهم ثلاث فتيات، فضلا عن حجز مركبين مطاطين مزودين بمحرك خارجي، وأربعة سيارات استعملت في نقل المرشحين، وثمانية سترات للنجاة وخمس قنينات بنزين".

وقد مكنت العناصر الأولى للبحث من توقيف المنظم الرئيسي، فيما ستتم إحالة جميع الأشخاص الموقوفين والآليات المحجوزة على أنظار العدالة، بينما التحقيق يتواصل تحت إشراف النيابة العامة المختصة من أجل كشف تفرعات الشبكة المتورطة في هذه القضية.